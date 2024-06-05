120萬3筆買00929、00939、00922…？理財達人：投資債券型我選00933B但要有耐心

有雪友問，他最近使用理財型房貸，銀行提供3.41%利率，他覺得利率很高卻還是很不爭氣地借了120萬。

他預計投入ETF如下：

10%資金投入：巿值型-00692、00922 20%資金投入：債券型-00933B、00937B 70%資金投入：月配型-00929、00944、00939、00940

問雪倫這樣好嗎？會不會太分散？我想會自問自答提出這個問題，那答案不就是肯定了嘛！

我們將上題的問題套入金額來看一下：

12萬資金投入：巿值型－00692、00922

目的：資本利得

思考的點：台股現在2.1萬，預期能有多少資本利得空間，用簡單的計算方式，假設到2.5萬，成長約19%，假設到3萬點，成長約42%。又假設我們抓一年成長20%好了，也就是12萬會成長到14.4萬，大約獲利2.4萬。

24萬資金投入：債券型－00933B、00937B

目的：賺債息+資本利得

思考的點：這二檔是月配息，年化債息率都有5%以上，不含資本利得，假設以25萬算每年領的債息大約1.2萬。

84萬資金投入：月配型－00929、00939、00940、00944

目的：賺股息

思考的點：00939、00940、00944這三檔還没有配息，預計最快八月份才會除息、配息。

00929有配息紀錄可循，近二次月配息0.2元，我不確定這位雪友打算怎麼分配84萬在這四檔，假設用平均法一檔21萬，不算資本利得的情況下，00929（以6月4日收盤價20.62元計算，大約買入10張，一年大約領息2.4萬。）

資本利得是未知數，所以不納入，數字不含未配息的新成立ETF，此為預估數字，還是要以實際情況為主。

銀行借信貸120萬，一年利息大約40,920元，以目前可預期的息收減掉要付給銀行的利息錢，還差4920元。如果等未來三檔新高股息ETF配息或許可以COVER利息。

不過，要管理的ETF蠻多檔，需要三不五時關心一下這幾檔的狀態，以上也不含萬一行情反轉可能的風險。

如果要問雪倫的建議，我會用簡單劃分的方式來處理。

假設投資目的是希望每月領息又希望達到股債組合，那可以選擇月配型的股票ETF、債券ETF各一檔或可以互補的各二檔做搭配。

以雪倫投資的00929來說，選擇它的原因是月配息、科技優息，配息紀錄穩。

選擇00933B的原因是月配息、A級金融債、配息穩。以債券ETF來說成立以來的含息總報酬有17%，如果FED降息那還有資本利得的想像空間。（提醒！投資債券ETF一定要有耐心）

雪倫現階段設定買00933B目標張數是100張，不含未來有機會的資本利得，以最新公告的債息0.072元（幫債主加薪2.8%），目前持有張數90張，持有成本16.67元，已付出含手續費成本1,499,872元計算，假設未來每月仍配息0.072元/張，目前持有張數每月收息約6,480元，雪倫覺得會比買一個200萬元的停車位出租所得的收入來的更好，至少不用處理車位招租或是收租金的事。

雪倫腦子記不大得太複雜的東西，複雜的東西簡單做就能有好的成效，想好投資目的是什麼，設定好目標照著執行就好了。

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