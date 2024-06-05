00919配息0.7元...成分股進出13檔來得及吃豆腐？沒在公布前上車都要追高

群益台灣精選高息ETF（00919-TW）即將在6月迎來第5次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.7元，創新高，單次殖利率2.72%，年化配息率10.88%，相信許多投資人看到這樣的配息率一定會高興地直流口水，而在享受高配息的同時，許多投資人也在虎視眈眈是否能夠透過換股潮來吃ETF資金的買盤豆腐，今天我們針對以上兩點，來討論換股潮吃豆腐可行嗎？以及高殖利率能夠持續維持下去嗎？

00919即將換股

00919於31日公布最新換股名單，此次13進13出，新增5檔傳產股及3檔金融股納入，多檔電子股因漲多遭剃除，不過有趣的地方在於，若根據00919公布的換股日程來看，似乎有許多個股在生效日之前就開始偷跑換股了，我們首先根據以下群益投信公布之資料來做說明。

標的指數成分股的替換原則為每年2次進行成分股定期審核，以5月第17個交易日、12月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至5月的第10個交易日、11月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數30檔。

成分股定期審核結果，於審核基準日之後，間隔5個交易日後生效；於指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。

若從上文規則來看，理論上來說，5月24日是00919替換原則的審核基準日，而5月29日為審核結果的生效日，等於說包含5月29日，00919應該要在5月29日-6月7日進行成分股調整。

不過有趣的地方來了，我們透過上表來看會發現，這次宣布要被替換的個股，很多都在5月29日以前就開始進行換股，成分股的權重一直穩定的在下降。

本次剔除13檔個股分別為東元（1504-TW）、台肥（1722-TW）、瑞昱（2379-TW）、群光（2385-TW）、京元電子（2449-TW）、兆豐金（2886-TW）、神基（3005-TW）、健鼎 （3044-TW）、緯創（3231-TW）、鈊象（3293-TW）、瑞鼎（3592-TW）、日月光投控（3711-TW）、頎邦（6147-TW）。

而透過下圖我們來看看被換出的幾檔個股股價走勢，可以很明顯看到相關個股受到換出壓力的影響，近期股價走勢多半弱於大盤走勢。

如今00919預期將要在6月7日以前將所有個股替換完成，等於是說只剩下大約5個交易日的時間，對於投資人來說，這可能會使投信的賣超力度加大，因為投信需要在這5日內盡快全部出完，這將對個股造成不小的壓力，除非有外資或是大戶願意承接買盤，否則股價容易陷入弱勢。

而本次新增13檔個股，分別為創見（2451-TW）、國產（2504-TW）、華固（2548-TW）、長榮航（2618-TW）、京城銀（2809-TW）、國票金（2889-TW）、聯陽（3014-TW）、世界（5347-TW）、永信建（5508-TW）、聖暉（5536-TW）、群益證（6005-TW）、長華（8070-TW）、至上（8112-TW）。

反面來說，有換出也會有換入，投資人要想吃到00919換股的豆腐，若是等到ETF正式對外公布換股名單，是否還來的及呢？以下我們來看看幾檔被換入的個股股價近期走勢。

顯而易見，相關個股的股價早就被市場炒到天邊去，投資人現階段要想跟上這波換股列車，必然要在正式公布換股名單前就介入，否則根本來不及跟上漲幅。

00919股利發放還能起舞嗎？

其實投資人都知道，00919之所以這麼受到市場歡迎，最大原因就是他的高殖利率，但投資人一定會擔心：「真的有辦法每季都配發這麼多股利？」

其實投資人可以根據該發行投行的官網檢查「收益平準金」，若以上圖00919在2024年5月31日公布的數據來看，可分配投資收益這塊其實仍有1.22元，而這還不包含6月中即將配發進來的股利，保守估計若有2元以上。

而由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入。市場法人表示，00919有收益平準金機制，自成立以來共配息4 次，次次都完成填息，若加上今年除權息旺季的息收，保守估計有2元的股利實力，意思是就算接下來三季，每季都配發0.7元的高標，那也還會剩下1.12元左右的可分配投資收益。

看來00919確實具有連續配出高股息的潛力，尤其00919在今年12月將再次進行成分股調整，配合該ETF對預估殖利率的策略，相信要做到該ETF所宣稱的高配息，應當是沒有問題。

原文出處：股股知識庫＿00919殖利率創新高！換股潮有望蹭一波嗎？

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