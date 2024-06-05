快訊

想買蘋果iPad、Mac先忍一下！外媒曝一年一度折扣季即將開跑

評／拜登條件式安全保證 回歸戰略模糊基本立場

架黑幕阻外國旅客拍富士山 旅日特派員直搖頭提1盲點

00878領完息00919接著配0.7元…連5季10％年息率！ 達人：5％過去叫高息現在是基本

聯合新聞網／ 我是棒棒
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

然如我料...00919配息創新高，這次配出0.7元，連續5季配出10%年息率，太嗨了吧！

領完00878的息後，00919的息馬上接著而來，每個月一直有息進來的感覺真好。

這年頭高股息ETF都在大車拚，配息一檔比一檔高，以前5%就算是高息，現在5%叫做是基本，逐漸養大存股族的胃口。

沒辦法，薪水趕不上物價、房價，有源源不斷的被動收入，真的比較有安全感。

00919這五次配息紀錄分別為：

0.54、0.54、0.55、0.66、0.7

穩定階梯式向上。

同時也更換持股，13進13出，每次換股我都會去觀察，00919這些追成長個股這半年以來的表現，希望這次換股跟以前一樣，繼續把00919帶到另一個新高度。

◎本文內容已獲 我是棒棒 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

魏哲家「最智慧建言」：買台積電股票！網嗨：散戶重新集結

日幣暴跌、國債崩盤...日圓比紙還不如？專家分析：怕激怒美國、不到最後政府不干預

台積電（2330）用電量占全台8% 網嚇歪：若缺電台灣經濟就崩盤

存1檔00929就贏過「0056+00713+00878」？達人：本金至少102萬、才能月領1萬

相關新聞

00935前景看漲...全靠黃仁勳帶飛AI概念股？理財達人：3指標可以考慮入場抱好

這一陣子台股創下歷史新高，半導體族群功不可沒，伴隨著輝達（Nvidia）執行長黃仁勳造訪台灣，造成股價持續創新高，再掀AI熱潮，前幾天(6月2日) COMPUTEX邀請輝達執行長黃仁勳、蘇姿丰、基辛格、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、聯發科副董事長暨執行長蔡力行及美超微總裁暨執行長梁見後也將出席COMPUTEX並舉辦演講，正式宣告「AI PC元年」的到來。

00878領完息00919接著配0.7元…連5季10％年息率！ 達人：5％過去叫高息現在是基本

領完00878的息後，00919的息馬上接著而來，每個月一直有息進來的感覺真好。

存1檔00929就贏過「0056+00713+00878」？達人：本金至少102萬、才能月領1萬

00929又再迎來填息，繼上次配息0.2元後，這次繼續配0.2元，年化配息率照樣達到11%以上。在月配息ETF出現之前，市場上幾乎都是季配息ETF，因此不少投資人會自組ETF，達成月月領息，其中「0056+00878+00713」就是頗受歡迎的組合公式。後來00929主打月配高股息，瞬間引發許多討論，認為可以取代其他ETF組合的也不在少數。實際持股上，00929的「存股CP值」真的可以勝過其他3檔的組合嗎？

00919配0.7創新高…未來能維持年化配息10％？ 不敗教主：還有9.79元的底氣

高息王者再臨，00919本次配息金額0.7元，連續五季年化配息率達10%！現在可以進場嗎？

00878、00922換股 前10成分股曝光！理財達人：不會挑市值型ETF「就挑貴的」

深受存股族青睞的國泰台灣ESG永續高股息(00878)進行例行性指數調整，最新成分股名單出爐，新增聯詠(3034)、中華電(2412)、正新(2105)3檔、刪除南亞(1303)、聯強(2347)、華碩(2357)3檔。

台新 ETF 00942B 6/18除息 年化配息率7.8%

台新美國20年期以上A級公司債券ETF （00942B） 預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。