00878領完息00919接著配0.7元…連5季10％年息率！ 達人：5％過去叫高息現在是基本
然如我料...00919配息創新高，這次配出0.7元，連續5季配出10%年息率，太嗨了吧！
領完00878的息後，00919的息馬上接著而來，每個月一直有息進來的感覺真好。
這年頭高股息ETF都在大車拚，配息一檔比一檔高，以前5%就算是高息，現在5%叫做是基本，逐漸養大存股族的胃口。
沒辦法，薪水趕不上物價、房價，有源源不斷的被動收入，真的比較有安全感。
00919這五次配息紀錄分別為：
0.54、0.54、0.55、0.66、0.7
穩定階梯式向上。
同時也更換持股，13進13出，每次換股我都會去觀察，00919這些追成長個股這半年以來的表現，希望這次換股跟以前一樣，繼續把00919帶到另一個新高度。
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