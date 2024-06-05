00878領完息00919接著配0.7元…連5季10％年息率！ 達人：5％過去叫高息現在是基本

然如我料...00919配息創新高，這次配出0.7元，連續5季配出10%年息率，太嗨了吧！

領完00878的息後，00919的息馬上接著而來，每個月一直有息進來的感覺真好。

這年頭高股息ETF都在大車拚，配息一檔比一檔高，以前5%就算是高息，現在5%叫做是基本，逐漸養大存股族的胃口。

沒辦法，薪水趕不上物價、房價，有源源不斷的被動收入，真的比較有安全感。

00919這五次配息紀錄分別為：

0.54、0.54、0.55、0.66、0.7

穩定階梯式向上。

同時也更換持股，13進13出，每次換股我都會去觀察，00919這些追成長個股這半年以來的表現，希望這次換股跟以前一樣，繼續把00919帶到另一個新高度。

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