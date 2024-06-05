00935前景看漲...全靠黃仁勳帶飛AI概念股？理財達人：3指標可以考慮入場抱好

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聯合新聞網／ 孫太
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台灣掀起熱潮。聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台灣掀起熱潮。聯合報系資料照

台股創下新高，誰會跟著輝達一起飛？

這一陣子台股創下歷史新高，半導體族群功不可沒，伴隨著輝達（Nvidia）執行長黃仁勳造訪台灣，造成股價持續創新高，再掀AI熱潮，前幾天（6月2日）COMPUTEX邀請輝達執行長黃仁勳、蘇姿丰、基辛格、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、聯發科副董事長暨執行長蔡力行及美超微總裁暨執行長梁見後，也將出席COMPUTEX並舉辦演講，正式宣告「AI PC元年」的到來。

因此有不少粉絲跟孫太請教跟哪一檔ETF跟AI主題有關聯，大家知道孫太對台股比較熟悉，對照台股的ETF，目前初步想的到的就是從推出就開始追蹤的野村臺灣新科技（00935），也就是號稱台版QQQ的00935當範例，我列舉幾項當觀察指標。

指標1： 輝達概念股含量高

我們從近期半導體、AI、電動車等產業的表現，都有看到相關的趨勢，外資券商摩根士丹利點名13家包括台積電、緯穎在內的13檔輝達重要供應鏈商，00935與之相關的比重接近4成，股價表現也有望受惠於近期輝達財報利多提振。

指標2：選股邏輯-重研發

最廣為人知的，莫過於00935的「研發創新」，「研發費用佔營收比重排除最差25%及小於2%」。

其成分股中前2大持股就是台積電（32.10%）和聯發科（13.99%），這樣的高比重等於讓00935鎖定了台灣最強科技產業，由此可見重研發 的公司爆發性果然不容小覷。

因此這次台股的上升行情中，表現自然特別突出。

指標3：規模持續擴大

從去年11月掛牌推出時大約10億，目前約60億，短短半年時間增漲了近5倍，代表越來越多投資人發現00935的優點和選股邏輯獨特之處，因此，孫太認真從網路上找答案，發現原因有幾點：

1、成分股中，過去三年平均研發費用占營收比重達9%多，相較台灣加權指數的2%多及台灣電子類指數的3%多，明顯高出好幾倍。

2、成分股近三年表現平均上漲至少50%，遠高於台灣加權指數的16.11%及台灣電子股指數22.92%。

3、綜合以上幾項指標，會發現輝達財報和財測都優於預期的狀態下，近期股價持續大漲，其輝達的好表現讓市場對於AI信心大增，科技股進入榮景狀態，因此台股跟著水漲船高，一家具備創新能力的科技企業，成長性和市場期待會反應在股價上。

最後引用5月20日經濟日報的新聞：政府會跟產業界密切合作，把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」三大方向，推動台灣的發展，讓台灣成為「經濟日不落國」，意味著政府將全力扶持半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等這幾大產業。

總結，看著目前亮眼的成績，讓孫太也十分期待有AI話題的ETF，其中包含00935這檔半年配的科技型ETF，話說第一次除息時間點應該落在今年9月份，屆時除息時會帶給投資人怎樣的驚喜呢？讓我們拭目以待！

警語：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

◎本文內容已獲孫悟天存股-孫太授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00935野村臺灣新科技50 輝達 黃仁勳

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