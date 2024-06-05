存1檔00929就贏過「0056+00713+00878」？達人：本金至少102萬、才能月領1萬

00929又再迎來填息，繼上次配息0.2元後，這次繼續配0.2元，年化配息率照樣達到11%以上。在月配息ETF出現之前，市場上幾乎都是季配息ETF，因此不少投資人會自組ETF，達成月月領息，其中「0056+00878+00713」就是頗受歡迎的組合公式。

後來00929主打月配高股息，瞬間引發許多討論，認為可以取代其他ETF組合的也不在少數。實際持股上，00929的「存股CP值」真的可以勝過其他3檔的組合嗎？

以下為影音內容：

以4個基本面向討論。

1、基本資料

成分股以元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）最多，各有50檔；國泰永續高股息（00878）最少，僅30檔。

這3檔ET都經歷過多空環境的考驗，從2020年的新冠肺炎、2022年俄烏戰爭、美國暴力升息、2023年AI大多頭，在歷經降息、升息循環，長天期美債殖利率創下歷史新高，直到現在市場上仍舊屹立不搖，還成為定期定額排行榜上的前10大。

復華台灣科技優息ETF基金（00929）成立將滿1年，是其中的怪物新人，更換成分股的頻率1年1次，也是全台第1檔月配型ETF。

2、選股邏輯

0056、00878選股上較單純，前者是預測未來1年高殖利率、後者是過去3年平均年化殖利率；00713則是納入多因子策略；00929除了將相關財務列入選股考量，也加入了股息變異性，也是首檔剔除景氣循環股的ETF。

3、產業組成

0056、00878集中於電腦及週邊設備業，還有不少金融股；00713產業分散；00929幾乎一半都集中在半導體產業。

4、規模

0056、00878、00929都是2000億以上規模、00713目前規模665億；不過值得注意的是0056、00878耗時多年才達到如今規模，但00929僅成立1年多就達成。

以現金流分析。

1、年均殖利率

0056近10年為5.53%、近5年為6.35%，平均殖利率有在成長。

00878上市3年半，近3年完整平均值利率為6.2%。

00713自上市以來近6年完整平均值利率為6.17%，從中可發現，雖然00713股價已突破5字頭，為00878的2倍，但是配息不輸00878。

00929由於成立未滿1年，只能用每次的殖利率來預估年均殖利率，自上市以來，股利月配越多，年均殖利率至少7%以上。

2、填息率

0056股利攀高，2024年前兩季平均10個交易日完成填息，創連續14年填息紀錄，投資人數突破百萬大關。

00878上市以來最快1天就完成填息，最近1年填息速度更是不到2周就完成，最近的除息日為5月13日，股利創下歷年新高、股價也突破23元。

00713從2022年9月首次季配以來，5次除息均完成填息，股息也隨之增加，今年股價更是突破5字頭，創下新高點。

00929從4月開始，將配息金額從0.13元調高至0.2元，5月配息金額也配出0.2元，且今年以來填息速度都不到3天。

上市以來各重要時間點績效表現分析。

從00929成立時間評估4檔ETF績效，從中可發現，近1年已00929表現最佳，其次為0056，這2檔起碼都有賺了4成。

就今年以來的績效觀察可以發現00713明顯表現最好，其他3檔都差不多。

0056+00878+00713的自組高股息月配公式與00929相比，配息CP值誰高？

以4檔ETF月領1萬需要多少錢計算，以5月24日股價為例，若0056未來每季都配0.79元的話，需要38張、152萬元本金；00878之後每季都配0.51元的話，需要58.8張、136萬元本金；假設00713將來每季都配0.88元，則需要34.1張、本金196萬元；00929每季配0.2元的話，需要50張、本金102萬元。

直接把黃金組合串起，平均各分配3分之1，可以發現，0056需要12.7張、00878要19.6張、00713則需要11.4張，總共44張、本金162萬元才能月領1萬。

總結

1、4檔選股邏輯不重複。0056以預測未來為主；00878以過去股利；00713納入多因子策略；00929加入股息變異性為條件。

2、都有高殖利率，平均值利率在6-7%。

3、皆有高填息率，除了00713曾有1次未在當年度完成配息，其他3當ETF歷年都完成填息。

4、月領1萬，3檔組合需要162萬元；00929則是102萬就可以達標，但是00929同時也是波動度最大的ETF，以BETA值（代表基金相對於指數的波動幅度，若小於1，則該標的波動性會小於整體市場波動性）、標準差（代表基金穩定度）比較，00929波動幅度最高，穩定度最差，00713無論波動或是穩定度都是低波代表。

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