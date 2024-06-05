00919配0.7創新高…未來能維持年化配息10％？ 不敗教主：還有9.79元的底氣

高息王者再臨，00919本次配息金額0.7元，連續五季年化配息率達10%！現在可以進場嗎？

00919宣布配息0.7元，以2024/06/03收盤價25.83元計算，單季殖利率 = 0.7 / 25.83 = 2.71%，再次維持年化配息10%的優良紀錄。而且00919從上市以來，過去四次配息都有填息，有填息就是真的有獲利，所以投資人別再說左手配右手了。

今年由於大盤高漲，許多股票的價格都創下新高，加上部分企業配息金額不如去年，由於殖利率 = 股利 / 股價，在分子變少（配息）、分母變大（股價）的情況下，不少企業的殖利率普遍只有3~5%，也導致ETF成分股的配息率降低，投資人不免懷疑ETF的殖利率會因而下降嗎？00919這次配完0.7元後，下半年還有機會維持10%的高殖利率嗎？

其實今年所有高股息ETF都會碰上成分股股利率偏低的問題，但是別忘了，高股息ETF的配息來源有下列幾項：

1.今年成分股配息（新領到的股息） 2.過去領到的股息（反映在淨值中的收益平準金項目，雖然名為收益平準金，但實則包含股利與收益平準金，當成分股配息時也會讓這個數字增加） 3.價差（反映在淨值組成中的資本利得平準金）

雖然今年各大企業配息率下降，但是如果ETF已經成立一段時間了，帳上還會有之前累積的息收和資本利得可以分配的話，還是有本錢維持高殖利率的。所以今年高股息ETF的重點就是比「底氣」，誰過去累積的可配息金額比較多，誰就會底氣十足！

拿00919來舉例說明，目前帳上的「收益平準金＋股息＋資本利得」還有10.47元，就算這次配完0.7元，也還有9.79元的底氣。雖然其中的資本利得會隨市場波動，但是相較於其他的高股息ETF，00919後續可以分配的資金還是非常多的，就代表00919依然有實力維持一定水準的配息。這也歸功於00919優秀的指數選股的方式，可以精準佈局在會配息又有價差的股票上，所以整體可配息金額才這麼多。

另一方面，觀察過去00919在公告配息後到除息前，都有放量上漲的情形，投資人如果想參與本次配息，也可以考慮提早卡位，除了參與配息也有機會享有價差。提醒一下，00919本次配息最後買進日在6/21，投資人可以多加留意。

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