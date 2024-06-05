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等待降息階段 布局投資等級債 ETF 正當時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）今年來的配息(中國信託投信/提供)
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）今年來的配息(中國信託投信/提供)

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF：中信高評級公司債（00772B）及同為月配息的中信優先金融債（00773B）已公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為6月17日，收益分配發放日為7月15日。中國信託投信表示，想要參與配息的投資人，最晚須於6月18日前申購，把握進場機會。

中國信託投信自2019年1月推出中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）後，於2020年2月調整配息頻率為月配息，成為全台月配型債券ETF始祖，至今已連續51個月配息，且為合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，兩檔債券ETF自7月11日開始實施收益平準金機制，將可達到配息更穩定的效果。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，美國今年第1季國內生產毛額（GDP）年增率1.3%，低於前值的1.6%，顯示今年經濟成長動能放緩，而近期在通膨數據變化牽動下，市場逐步調整對降息時點的預期，進而影響債市波動，且以FedWatch工具降息預期來看，截至5月31日，美國聯準會9月將進行首次降息機率仍有50.7%。

游忠憲說，自2022年全球債市受到聯準會快速升息影響，投資等級債的收益率相較過往已明顯攀升，位於2008年以來相對高檔，相對具有吸引力，且利差仍較溫和，因此短期可趁殖利率位於高檔期間分批布局投資等級債，息收表現可期。

整體來看，在消費動能趨緩增添經濟不確定性之下，以及整體通膨壓力仍在，布局債市除了殖利率高低外，亦要著重品質。游忠憲建議，投資人可將部分資金配置在違約率較低、擁有較高的評級的投資等級債券ETF，像是中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），還可搭配長天期美國公債ETF，如中信美國公債20年（00795B），當未來啟動降息時，長天期債券將相對敏感，有望增加未來資本利得的收入。

中信 月配息 美國公債

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