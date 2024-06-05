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能源轉型千億商機湧現 布局綠能及電動車 ETF 握契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信綠能及電動車（00896）過去4次配息紀錄(資料來源：中國信託投信)
中信綠能及電動車（00896）過去4次配息紀錄(資料來源：中國信託投信)

隨氣候變遷議題日益嚴重，各國政府2050淨零碳排勢在必行，帶動儲能商機湧現，相關台廠有望受惠。台灣首檔聚焦綠能電動車雙主題ETF：中信綠能及電動車（00896）已公告第一階段分配評價結果，現金收益公布日為6月17日，參與配息的最後申購日為6月18日，收益分配發放日為7月15日。

中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，台灣在2050淨零碳排的路上，四大能源轉型需求浮現，一是台電規劃至2030年達55億瓦的AFC儲能輔助；二是用電大戶條款需設置10%再生能源裝置，預計帶來5億瓦的儲能需求。

三是電子大廠為符合國際RE100供應鏈要求，約需使用16億瓦的儲能系統；四是電動車的充電樁建置，所搭配的儲能系統。由此可見，台灣預估有10億瓦儲能需求，可望帶動儲能商機逐步墊高。

根據Bloomberg統計，在台灣能源轉型所帶來的商機規模預估可達2800億元，包括台電儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務（約1,650億元）、電子大廠為符合RE100要求（約640億元）、充電樁儲能系統（約400億元）及用電大戶條款（約200億元），顯示在政府政策支撐下，再生能源除能商機可期。

張苡琤說，隨再生能源需求向上趨勢不變，儲能需求也隨之提升，而台灣具有完整的儲能產業供應鏈，加上總統賴清德在就職演說時，釋出將推動第2次能源轉型的訊號，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性，預期在能源政策加持下，囊括上中下游一條龍儲能產業供應鏈的中信綠能及電動車（00896）將有望長期受惠，為相關台廠營收挹注成長動能。

因此，對於看好儲能題材的投資人，可透過中信綠能及電動車（00896）等相關ETF分批布局持有，以參與市場中長期漲升的機會。

中信 綠能 電動車

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