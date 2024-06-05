高股息ETF 人氣強強滾

6月第二個交易日大盤創高後拉回，觀察昨（4）日台股成交量排行榜中，前十名中有五檔是ETF，包括：元大台灣50反1（00632R）、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、群益台灣精選高息、台新永續高息中小，成為台股ETF成交量前五強。

法人分析，雖然台股創高後拉回整理，但國際股市持續維持熱絡，2024年台股上市櫃企業獲利，可望由科技業領頭恢復成長軌道，且能見度延續至2025年。

雖然台股長線多頭看法不變，不過股市漲多後須提防修正，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，仍是投資人穩健投資的好選擇。

在人氣ETF中，群益投信囊括兩檔產品，其中00919在5月31日公告6月配息預估配發金額為新台幣0.7元，年化配息率連續五季逾10%，填息率100%，讓許多投資人先行布局，同時顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

月配型債券00937B也公布初估配息金額，預估每股配發金額為0.084元，若以6月3日收盤價格來推算，單次配息率為0.53%，此次為00937B第五次配息，且連五次配息金額一致，配息穩定。00919與00937B除息日皆訂於6月24日，最晚要於6月21日買進，領息發放日為7月15日。

另外，台新臺灣永續高息中小型ETF預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發。而00936前二次除息，皆是於除息日當日即完成填息。

臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，台股波段大漲，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力。