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輝達、台積概念ETF 放閃

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
輝達執行長黃仁勳。 聯合報系資料庫
輝達執行長黃仁勳。 聯合報系資料庫

在輝達（NVIDIA）與AI商業化的發展下，全球股市今年上半年大多迎來一波不小的漲幅。觀察今年表現最強的十檔ETF名單，其中，NVIDIA、台積電成為兩大關鍵字；今年績效最強的富邦未來車（00895）成分股半年度調整生效，仍為國內ETF中含「輝」量最高的ETF。

根據CMoney統計至昨（4）日，今年以來Nasdaq漲幅達12.1%，日本東証漲幅也來到17.7%，而台灣加權指數更是因為NVIDIA供應鏈與台積電無可取代的地位，迎來19.1%的漲幅，帶動富邦未來車、富邦科技、凱基全球菁英55、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體等以逾24%漲幅位居原型股票ETF的前十強。

今年來原型股票ETF表現
今年來原型股票ETF表現

其中，富邦未來車、凱基全球菁英55、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體持有NVIDIA超過一成，富邦未來車以23.1%為目前國內ETF中含「輝」量最高的ETF，也是今年以34.3%漲幅穩站原型ETF績效第一寶座的關鍵原因；凱基全球菁英55持有NVIDIA 22.3%排第二，國泰費城半導體占比15.2%、兆豐洲際半導體占比為10.1%。

富邦未來車此次成分股調整，新增SSE PLC、JB Hunt Transport Services、ALBEMARLE、ON SEMICONDUCTO；刪除聯發科、德州儀器、理想汽車、CP KANSAS CITY，反應和未來車主題關聯度升降因素及市值變動緣故。另外，因指數最大權重不得超過20%，最大權重股NVIDIA比重下調約10個百分點。

台積電部分，富邦科技持有60.3%最多，推升今年以來市價上漲31.4%，同時為國泰台灣5G+、元大電子、富邦台50、元大台灣50、及FT臺灣Smart的第一大權值股，比重在30%~52%間；富邦未來車持有13.2%、國泰費城半導體和兆豐洲際半導體則約4%。此外，富邦科技、國泰台灣5G+是ETF中持有NVIDIA執行長黃仁勳點名的供應鏈中比重最多的前二檔，占比合計達85%、78%。

富邦未來車經理人王素珍指出，COMPUTEX中NVIDIA對於AI與機器人的下一步發展方向，將大幅牽動台股與NVIDIA未來的股價走勢。

迎接AI帶來的熱潮與錢潮，法人建議，透過持有含「輝」量高、含「積」量高的ETF進行布局，是成為輝達與台積電的股東最為簡單快速的方式。

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