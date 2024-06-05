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固定收益型ETF 錢潮湧入

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

過去一周各大債市ETF資金流向分歧，整體固定收益型ETF淨流入61.8億美元，美國、全球、新興市場分別獲46.4億、4.9億、0.4億美元資金淨流入，但歐洲、新興當地債出現0.6億、0.1億美元資金淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得48.6億美元淨流入，反觀非投資級債ETF遭遇5.1億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。

有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂則言之過早，然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。

團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%~4.75%區間。目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，到近期的稍微增持以因應。

美國最新經濟數據與聯準會官員發言使美債利率略為走高，債市資產表現相對承受壓力。

安聯投信指出，利率為影響債券市場的關鍵因素之一，而從美國10年期公債後續的走勢分析，由於上彈空間與機率較低，信用債如投資債的風險報酬具有吸引力。

進一步來看，信用債市、投資級債未來三個月升評展望趨勢攀升、降評展望處於低位，升降評展望正面；而美國非投資級債在經濟狀況轉強下，違約率也不升反降，目前在約2.3%的相對低位，預期後續仍不會大幅攀升，基本面正向。

安聯投信表示，從中長期來看，信用債為收益率仍較公債為佳，且優於預期的景氣可支撐信用基本面，加上今年經濟仍應以軟著陸為主，將有助於企業違約率的控制，故可相對增持收益率較高的風險性信用債配置，透過息收來累積報酬率。

此外，因聯準會仍需更多時間觀察通膨，市場預期降息可能延後且幅度可能降低，加上美債殖利率仍呈倒掛，建議可配置在中或短天期的債券，以相對穩定的方式追求收益率。

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