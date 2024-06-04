黃仁勳概念股買不到…開盤就漲停還恐有流動性風險？ 專家：00830「不會出錯」的選擇

上周末NVIDIA執行長黃仁勳在台大演講，上來就提了40檔在地概念股，股民隔著螢幕都興奮起來了。畢竟包含我本人，一直很期待台灣能出現一檔純正血統的AI概念ETF，為此，上一篇貼文我還特別取了個響噹噹的名字-「寶島高利輝達AI」，簡稱「寶利達AI」。

不過事實上，黃爸在演講中提到的40檔股票，有一半市值都不到500億，甚至有一天成交量不到100張的類型。這些股票除了市值過小之外，可能還有流動性的問題，這麼一來要組成ETF，只能在你自己的庫存裡實現。

所以現實面，真的看好AI趨勢，還是應該往美股或科技行業去找機會，畢竟這個領域的龍頭公司都在海外。目前放眼台股能買到的ETF，純度最高的就3檔：

1.元大標普500（00646） 2.富邦NASDAQ（00662） 3.國泰費城半導體（00830）

這3檔都跟美股4大指數有關，例如元大標普500追蹤的是大名鼎鼎的美國標普500指數；富邦NASDAQ追蹤的是NASDAQ100指數；國泰費城半導體追蹤的是美國費城半導體指數。

而跟AI發展最相關的，又以納斯達克及費城半導體指數最高，尤其是後者，股民念得出名字的半導體上中下游的巨擘幾乎都在裡面。例如NVIDIA（權重超過15%）、AMD、INTEL、高通、美光、艾司摩爾，當然還有我們熟悉的台積電。

費城半導體指數對應到台股的ETF就是00830，今年以來，00830已經漲了接近30%，這個數字除了跑贏台股之外，同時也反映了它在AI趨勢下的受惠程度，關鍵它還是少數具備配息條件的海外科技型ETF。

所以總結來說，放眼海外如果想要挑一檔「不會出錯」的選擇，我覺得以00830過去幾年配息+價差表現，無論抱短抱長都是穩妥妥地沒問題！

以下為統整00830歷年表現：

2020年+42.62%； 2021年+41.76%； 2022年-29.55%； 2023年+67.85%； 今年至今＋29.35%。

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