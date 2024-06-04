人氣債券 ETF 配息出爐 00937B 配0.084元、單次配息率0.53%

6月除息的ETF陸續公告配息資訊，債券ETF方面，今年來規模與受益人數增加最多的高人氣月配型債券ETF-00937B群益ESG投等債20+也公布初估配息金額，根據投信投顧公會與投信網站所公告的資訊顯示，本次00937B預估每股配發金額為0.084元，若以6月3日收盤價格來推算，單次配息率為0.53%。

此次為00937B第五次配息，且連五次配息金額一致，可見其配息政策訴求穩定。除息日訂6月24日，因此想參與領息的投資人，最晚要於6月21日買進，領息發放日為7月15日。

財富管理專家表示，00937B群益ESG投等債20+自上市以來受到市場關注，除了其月月配、發行價15元吸引投資人外，其成分券鎖定ESG評分佳的企業所發行之長天期BBB級公司債，在市場期待後續降息為長天期債帶來潛在資本利得以及對收益的渴求下，也深獲投資大眾認可，且自00937B開始配息以來，加上這次配息，連五次金額都維持在0.084元，投資人在資金運用規劃上也相對不易受到影響。

財富管理專家說，以今年來數據來看，00937B規模增加近1,366億元，達近1,636億元、受益人數量突破28.6萬人，規模與受益人數都高居投資等級債券ETF第一。

財富管理專家進一步指出，儘管Fed自2023年7月26日後針對基準利率按兵不動，且近期主席鮑威爾也表示未來不太可能升息，但投資級債依舊維持明顯較高的殖利率水準，與此同時，信用利差則處於波段低位，意味著信用風險甚低，顯示現階段投資級債市吸引力十足。

財富管理專家強調，隨著國際地緣政治仍有紛擾，及經濟復甦腳步亦須觀察下，市場對於穩健型資產配置需求仍高，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，且長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，布局相關ETF例如：00937B有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。