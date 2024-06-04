00918為了價差而賣出...反而拉高持有成本 過來人學經驗：借券出去綁住自己手指

1、幸運的祕訣不是雄心壯志，而是降低期望，特別是在尋找另一半的時候。

2、在尋找人生伴侶時一定要找一個對你期望值比較低的人。

以上兩段金句，是蒙格爺爺的人生智慧，我劃到的重點是「降低期望值」，把這道理運用在投資上，也是類似的道理。

以前我採訪過好幾個投資達人，每次聽他們哪一檔獲利超過100%，總覺得好厲害，怎麼我這麼多年下來，沒抱到什麼可以獲利三位數的標的？

後來發現：我錯了！標的沒錯，但錯在我抱不住，獲利不錯，就想賣掉賺價差。然後，賣掉後，股價如果持續向上，就…買不下手、買不回來了。

去年起，為了開始布局退休後的現金流，我開始認真地存高股息ETF，所以也陸續寫了很多篇發文。半年多來，陸續有粉絲跟我分享他們每次領到的配息金額又創新高，從粉專後台來留言謝謝我，互動個幾個月下來，才默默發現：粉絲們領的息比郭老師還多欸，真的高手在人間，都這樣默默買、不揪。

後來，自我反省一下，發現粉絲跟我的差別在於：他們買進後就不管了，用存ETF的概念來投資，他們追求的是穩健的股息收入，而我，會手癢，想要作價差。

偏偏，ETF的股價卻是一路往上不回頭，我在留言區以大華優利高填息30（00918）為例子，去年第3季陸續買進的我，成本價落在20元，後來在今年3月淨值一路接近24元，獲利超過20%，我也算過只要抱超過3月16日，那我就可以領到今年度第一次的配息0.7元，即使賣掉幾張，賺一下價差，當次配息也能領到，還自認很聰明呢。

但是，人生最厲害就是這個「但是」阿，人算不如天算，因為00918三天就填息了，後來，還等到四月台股震盪，才又在它跌破23元時買了幾張，這還比我去年買進的成本高，我這樣忙進忙出，為了一點價差，值得嗎？

後來，我想通了，既然手上這些高股息ETF表現一路以來都很不錯，抱緊抱牢、坐領股息就好。

現在的我，把這些高股息ETF設定「借券」，借出去，還可以賺一些借券收入，而且借出後，帳上沒有這些高股息ETF的持股部位，要再手癢賣出賺價差，也有困難。

等於是把我的手指綁起來，真的是很聰明的做法。

手上有高股息的人，聽郭老師一句勸：好標的抱好、抱緊，而且00918昨天公告了這一次的配息金額來到史上新高0.8元，在股價站上25元的現在換算出的年化配息率有12.76%，也實在表現突出。

不過，還是要搬岀蒙格爺爺的投資金句：「投資是一件長期的事，如果你想長期投資，你就得承受得住50%的跌幅而面不改色」。

如果選擇高股息ETF，應該重視的是它「配息紀錄是否穩定」、「填息速度是否夠快」。

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