00919過去宣布配息期間皆大漲…這次記得卡位買進！專家：21日之前

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聯合新聞網／ 郭莉芳理財講堂
台股飆漲，不少存股族擔心手中持有的高股息ETF是否會因此配息減少。圖為台股示意圖／聯合報系資料照
台股飆漲，不少存股族擔心手中持有的高股息ETF是否會因此配息減少。圖為台股示意圖／聯合報系資料照

台股大盤頻創新高，對應指數位置，台股殖利率也跟著下滑不少，近3個月台股殖利率移動平均線已下滑到3%以下。殖利率下滑，投資人擔心的就是：我手上的高股息ETF配息會跟著下降嗎？

配息會不會變少？這問題可能要問ETF經理人，我沒有標準答案，已知今年企業配息率可能不如以往，這種時候，就考驗到各檔ETF的祖產多寡了。

祖產是什麼？

這就要先分析ETF的配息來源，才能一窺究竟。

ETF配息來源主要是以下幾個成分：股利所得、利息所得、收益平準金、已實現資本利得以及其他所得。

2024年台股在股價漲多後、股利率下滑的情況下，自然新增加的股利也跟著下降，此時，就要靠過去累積的兩個祖產「已實現資本利得與過去成分股所收到的配息」及收益平準金了。

已實現資本利得，講的就是獲利落袋的錢，另外還包含過去成分股所收到的配息，如果沒有完全分配完，也會反映在帳上；以及隨著規模增長所增加的收益平準金，都會反映在淨值組成中「收益平準金」這個項目上。

這兩個祖產需要的是時間的發酵與選股功力，新發行的ETF，因為進入市場的時間還不夠長，再加上進場時，不少成分股的股價已經不便宜了，因此比起已經發行1年以上的高股息ETF，顯然缺乏有祖產可以分配的配息潛力。

這也是之前我一直強調的，選擇高股息ETF，新不如舊

我以00919為例子來說明，因為它發行1年多，也陸續4次更新成分股，帳上也累積了不少資本損益平準金，若以5月21日淨值來算，淨值組成中有機會作為配息來源的B（收益平準金）與C（資本損益平準金）的占淨值的比重超過40%，相較於其他高股息ETF的占比，屬於較高者；意味著，00919有機會也有能力維持較高配息。

不只有機會配出高息，根據群益投信官網資料，00919今年以來到5月31日的基金淨值漲幅亦已超過15%，而且每次公告配息後，都出現類似成分股出現利多消息、放量上漲的態勢，漲幅約在5~7%。（過去績效不代表未來收益之保證，亦不代表本基金淨值走勢及績效）

眼見00919第五次除息即將到來，若在公告配息後卡位買進（6月21日前），就有機會複製過去四次的成功經驗，坐享配息與價差的雙利空間。

◎本文內容已獲郭莉芳理財講堂授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF 配息 高股息

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