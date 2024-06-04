00918會因黃仁勳踢掉AI成分股？達人分析：仍有3成以上、3關鍵不會換股

昨天黃董的AI佈道大會大家都有關注嗎？黃董去年開始掀起的AI浪潮，讓台灣許多高股息ETF在去年動輒都繳出超過40%以上的年報酬率。不過這時候也有人說了，這些族群漲高之後不就被踢掉了嗎？高股息今年還有空間嗎？但就目前來看，高股息ETF手上其實還是持有不少的AI族群。

以阿格力過去時常拿來當作例子的00918大華優利高填息30來說，阿格力幫大家把黃董演講背板上帶出的供應鏈和00918的成分股進行對照，發現持股權重還是超過3成！代表這股AI浪潮對高股息ETF來說還是相當有影響力。

透過高股息ETF參與AI行情有什麼好處？

首先就是資本利得。就以00918來說，阿格力去看了一下00918自成立以來的報酬率，截至今年的5月31日止，總報酬率超過8成不說，其中絕大部分的報酬主要都來自資本利得。

第二個好處就是配息底氣大幅提高。就以00918來說，目前帳上的資本損益平準金高達9.19元，這些都是投信可以作為配息的底氣。像目前第一季沒什麼公司除息，但00918最新公布的配息金額就高達0.8元（6月19日除息，6月18日之前要買進），這就是因為過去有足夠的資本利得的緣故。

第三，就是填息可能會更快！因為目前AI就是市場資金追逐的焦點，這些高股息ETF除息的時候，自然有更高的機會被AI帶出來的行情給填掉。就以00918過去的填息表現來看，不超過兩個月就能填息，表現也是相當不錯。

總結來說，與其你追逐波動較大的AI個股，其實可以思考用持有高權重的高股息ETF參與。至少這些高股息ETF從防守的角度來看，也提供了不錯的股息保護，不失為一個穩健的方向。

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