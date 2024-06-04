00713大漲不缺席…回檔又如「事不關己」！ 存股哥再致歉：猜1塊結果配了1.5元

抱歉抱歉我又猜錯了，股息預估再度失準，本來猜配息1塊結果配了1.5塊，加上00919失準，猜2中0命中率依舊掛蛋，但沒關係，我猜不猜得準不重要，00713配息1.5塊破單季紀錄比較重要。

00713今（3）日公告本季配息1.5，換算年化殖利率大約10.3%，這實在是非常驚人的一件事，過往00713輸給其他高股息ETF就是殖利率，別人動輒8%以上，但00713大概就6%多7%上下，現在直接拉到10%以上，直接位列高股息第一梯隊。

難道00713才是全台最強的ETF嗎？4月的一波回檔展現超強的防禦力，大盤漲時股價又跟著漲，現在又補上殖利率稍低的短板，有沒有人能說說00713有甚麼弱點？我想不到。

我目前持有10.4張00713，成本均價42.25，帳面+$161,246（36.69%），要知道我在00713還不到40塊時就在佈局，當股價一直漲我的均價也越買越高，但我常在分享一個觀念，你的成本上升速度很難快過股價上漲速度，你不買就無法累積張數。

現在來看我的成本從38塊多上升到42塊多，成本是增加了不少，但股價漲得更多，如果我一直害怕成本越買越貴，那我也不可能累積到10張00713，現在只覺得有點可惜，因為買得太少了。

加上40張00919、30張00929的股息，下個月可以領股息將近$45000，剛好健身房要繳年費了，股息Cover綽綽有餘，還有一部分可以拿來辦抽獎回饋老鐵們的支持，剩下的繼續投入市場複利，創造更多的現金流。

當一個存股人就是要活出存股人該有的生活態度，讓自己的生活過得舒適、富足、有底氣，這樣比你去網路上或是跟身邊的親友辯論更有說服力，是吧。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。