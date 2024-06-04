00713配息1.5創下新高…幾乎快要是上季的一倍！ 專家：令人驚豔

股市裡的高股息ETF一個比一個還要令人驚豔！

元大臺灣高息低波（00713）從2022年下半年開始改為季配息，配息的季度為3、6、9、12月，改為季配息之始剩下兩次配息的額度，所以2022年這兩次配息均為1.45元，等於一年有2.9元。

2023年的四次配息分別為0.68元、0.68元、0.84元、0.84元，年配發3.04。到了2024年的第一季，00713配發0.88元，比過去任何一次季配息還要高，然而在最新公佈的消息中指出，00713第二季要配發1.5元，是改為季配息以來的新高紀錄，而且這個新高幾乎快要是上一季的一倍啦！

到元大投信的官網查詢6/3日的資料，發現元大臺灣高息低波的淨值組成分別為：

基本面額30元 收益平準金2.45元 資本平準金25.14元

預料這次配發這麼多，應該多少有從資本準金裡面抽出來，至於是多少比重，就有待日後投信公佈消息再來揭曉了！

在過去一年的紀錄當中，00713大約在一個月左右就填息嚕！台股最近氣氛頗熱絡，預計填息的日子應該不會讓大家等太久才是。大家手上有這檔ETF嗎？

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