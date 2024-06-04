00919規模爆漲到2千億！達人領20多萬股息 提存股3關鍵：續航佳、配息穩、淨值成長

眾所矚目的群益台灣精選高息（00919）進行今年第2次的配息公告。

00919本次配息資訊如下：

配息：已期前公告 最後買進日：06月21日 除息日：113年06月24日 配息日：113年07月15日 以上為群益投信行銷資訊

今天期前公告的00919配息值得關注，若用最近一次配息水準（0.66元／每單位），以孫太目前持有股數（截至2024年5月28日）試算，孫太猜測自己可以領2X萬多的股息（未扣除二代健保），00919這段時間的表現相信很多投資人都看得到，那麼到底哪裡好呢？

孫太歸納出幾點供粉絲們參考

1、續航力佳

觀察幾大高股息ETF的淨值組成（可至各家投信官網查詢）可以發現，00919的收益平準金（現金股利＋利息＋收益平準金）＋資本損益平準金（已實現資與未實現資本損益＋資本損益平準金）合計佔比高。

那麼合計佔比高代表什麼？代表在今年整體企業股利率低的狀態下，00919仍有機會維持高股息該有的水準，這是因為00919之前積累下來的實力，祖產相當豐厚所致及後續配息的續航力所在。

2、配息沒有忽高忽低

目前5大高股息ETF中，依照過去4次配息紀錄，00919配息的配息金額沒有忽高忽低的情形，且搭配淨值增漲時也會適時加入資本利得佔比，配息不躁進！

3、淨值成長

其實不論配息高低與否，投資人最在意的應該是「總報酬率」，以00919今年度的表現來看，00919的總報酬表現也值得關注。

在「續航力佳」+「配息沒有忽高忽低」+「淨值成長」的好表現下，自然獲得許多投資人的青睞，00919的規模也從年初的950億一路成長到2000多億。（資料來源：群益投信官網，2024年5月31日）

誠如股神巴菲特名言：「退潮了，才知誰沒有穿褲子？」

大家不難發現，2024年應該是高股息ETF充滿挑戰性的一年，觀察市值前300大企業今年平均殖利率大多落在3%～5%以內，因此高股息ETF是否還能如往年般配發出令投資人滿意的股息是今年度值得觀察追蹤的重點。

此外，孫太也提醒，高股息ETF本來就是一種需要「長期持有」＋「累積複利」的商品，因此，潮水退去，用定期定額的方式降低持有成本，如何降低自己持有的平均成本，這個也是相當需值得關注的議題。

最後，孫太額外分享這幾次00919除息前後的觀察整理，從過去四次配息表現中發現，00919在公告配息後都有類似個股出現利多消息放量上漲的態勢，且漲幅都還蠻不錯的，有興趣的粉絲可以參考過去的狀態，適時的提前卡位！（但孫太也必須提醒，這是之前幾次除息前後的觀察狀態整理，無法保證每一次除息前後都如此）

以上資訊提供給有需求的投資人參考。

警語：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，亦不代表本基金淨值走勢及績效。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

◎本文內容已獲孫悟天存股-孫太授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。