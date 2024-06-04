00713年化配息率破10%！配1.5元創新高靠2大選股重點 專家：高股息爭霸戰開打

又一檔年化配息率破10%！6月高股息ETF配息爭霸戰開打，00713元大台灣高息低波，單季配息1.5元創新高，年化配息率10.39%。

2024年06月03日，元大投信官網公告，00713元大台灣高息低波，2024年度第二季配息，預計配發現金股利1.5元再創新高，利用公告當天的收盤價格57.75元計算，單季配息率2.60%，年化配息率10.39%。

過去主打低波動的00713，加入高股息配息爭霸戰的行列，單季配息率2.60%，年化配息率10.39%，真的是讓人有些驚喜。

00713選股邏輯總共有兩大重點，「股利率」+「波動度」。

利用「股利率」篩選最近一年現金股利率前60%成分股；利用「波動度」篩選最近一年抗跌公司，利用這兩項篩選重點，讓00713面對2022年市場大空頭的時候，整年度的含息總報酬率-7.15%，更勝台灣加權股價報酬指數-18.68%。

元大投信目前0056、00713兩檔高股息最有名，如果00713抗跌能力強、配息表現又比較好，是不是選擇存0056不如改存00713呢？知美有空再找時間跟大家聊聊。

00713本次配息資訊如下：

配息金額：1.5元 最後買進日：2024年06月18日 除息日：2024年06月19日 配息日：2024年07月15日

00713元大台灣高息低波詳細選股邏輯：

1. 上市股票市值前250大(20日均成交金額大於800萬之股票) 2. 股利率進行篩選 3. 營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標 4. 五大指標：獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度 5. 選取前50檔上市公司股票（個股權重上限10%、下限1%）

股利率：最近一年現金股利率取前60%

營運穩定度：最近八季稅後純益波動性取前80%

權益報酬率：最近一季稅後純益取前80%

價格動能：最近一年股價變動取前90%或報酬率高於-30%

股利發放品質：最近三年現金股利與盈餘比值；平均值介於0%~120%

獲利能力：最近一季每股盈餘與資料截止日股價比值

營運現金流量：計算最近一季營運現金流量與資料截止日市值比值

波動度：計算近252日每日還原日報酬之年化樣本標準差

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。 歷史績效僅供參考，不保證未來獲利。 投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控。 粉專內容無提供任何投資買賣建議。 投資有風險，買賣前請自行判斷。

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