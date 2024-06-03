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債券ETF生力軍 00948B訂12日掛牌上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

「主動+被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金募集買氣熱絡，債券新兵「中國信託高評級策略收益債券基金」、「中信優息投資級債（00948B）」已於6月3日正式成立，00948B擬定6月12日掛牌上市，成為債券ETF生力軍。

中國信託投信表示，上周公布4月消費者物價指數（CPI）符合市場預期降溫後，一度使美債殖利率走跌，不過隨著5月製造業採購經理指數（PMI）創二個月新高、就業數據穩健等，使美債殖利率近期再度攀升，一度攀抵4.6%，預期短期將延續高檔震盪格局的可能性高。

在市場波動仍未平之下，投資人可趁殖利率位於高檔期間，分批布局較高息收機會、信評較優的投資等級債，長期而言，信用品質不僅有保障，也能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

以債券基金新兵「中國信託高評級策略收益債券基金」來看，經理人房旼說，該檔基金以相對更安全穩健的高評級債為主軸，囊括蘋果、微軟等國際級產業龍頭，搭配BBB級債、明日之星債（為非投資等級債）及可轉債，視市場變化情勢，靈活動態調整資產配置，打造策略收益投資公式。

另一檔國內首檔10元計價的債券ETF「中信優息投資級債（00948B），經理人呂紹儀指出，此檔ETF追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，指數篩選具備四大特色，包括ESG篩選優等生、精選BBB-以上投資級債企業、債券距到期日大於15年、納入目標優化指數殖利率因子，讓投資人在殖利率較高水位進場，有機會追求較佳收益空間。

中國信託 債券ETF

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