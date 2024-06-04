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超級AI概念ETF 人氣飆

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日於台大專講點出逾40檔台廠供應鏈，點燃市場投資信心。輝達合作夥伴昨（3）日股價帶頭衝鋒，持有最多「輝達概念股」的富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、元大台灣50（0050）等，化身超級AI概念ETF，成為市場焦點。

黃仁勳2日分享AI將如何帶領全球創新產業革命。他在演講中多次提及台灣，表示輝達的一切從台灣開始，對台廠供應鏈充滿感謝，並將逾40家合作夥伴的LOGO放上背板，相關台廠包含台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、日月光投控等。

黃仁勳點名的協力廠昨天股價強力表態，勁揚2%至3%，助攻台股昨日大漲362點，收復所有均線。

根據CMoney統計，53檔台股原型ETF持股（截至5月底），持有輝達供應鏈的前十大ETF比重都在65%以上，以富邦科技持有輝達供應鏈最濃，占比高達85.2%。其餘如國泰台灣5G+達78.2%、永豐智能車供應鏈76.2%、富邦台50及元大台灣50約在73%，元大電子占比71.7%。其餘則有永豐台灣ESG、元大MSCI台灣、富邦摩台、野村臺灣新科技50等。

元大 富邦 輝達

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