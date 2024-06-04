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台股ETF 除息秀 來了

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

6月台股ETF配息競爭激烈，一共有九檔台股ETF要除息，其中六檔改寫配息新高，一檔維持最高金額。九檔ETF除息日期自6月18日起至6月25日，以昨（3）日收盤價估算，單期配息殖利率落在0.96%至3.14%間。

繼5月31日公告配息的群益台灣精選高息、大華優利高填息30、兆豐龍頭等權重、凱基優選高股息30等四檔ETF之後，昨天有五檔接續公告配息金額，其中，台新永續高息中小、元大台灣高息低波以及中信綠能及電動車三檔配息同步改寫新高紀錄。另二檔復華台灣科技優息維持月配0.2元的最高值，雙月配的永豐優息存股配0.288也較去年同期的0.074成長。

五檔3日公告配息金額的台股ETF
五檔3日公告配息金額的台股ETF

在5月31日率先公告配息金額的四檔季配息台股ETF中，群益台灣精選高息、大華優利高填息30、兆豐龍頭等權重三檔均改寫自身新紀錄，帶動昨天成交量激增。

大華優利高填息30擬配0.8元，創成立新高，成交量大幅成長257.9%，來到66,417張；兆豐龍頭等權重擬配0.58元，創新高，交易量成長129.8%，來到4,687張；凱基優選高股息30擬配0.58元，創同期新高，成交張數成長73.4%至17,584張；群益台灣精選高息擬配0.7元同創成立以來最佳表現，成交量也成長9.04%至121,802張，單日淨申購金額達43.56億元。

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