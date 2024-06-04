復華日本龍頭ETF 12日開募

看好日股表現，資金持續加碼日股，據日本財務省統計，外資近期已連五周加碼，累計今年前五個月買超近5.9兆日圓，大幅超越去年同期及去年全年3.1兆元，其中各產業龍頭成為青睞標的，帶動相關指數及個股表現優於大盤。

彭博資訊統計至昨（3）日，聚焦日股產業龍頭企業的NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數今年來漲幅逾25.6%，表現領先日經225指數16.3%，也優於東證18.2%。

權值第一大的豐田汽車今年來漲幅26.7%，因美中科技戰帶動半導體產業復興受惠的東京威力科創漲幅更達42.5%，近年深受股神巴菲特青睞的三井物產、三菱商事漲幅亦有四至五成表現亮眼。

市場法人表示，在經濟復甦、政策改革利多推動下持續看好日股表現，有鑑於資金動向及龍頭企業競爭優勢，若要參與日股投資機會，建議可聚焦受外資青睞的優質大型權值股ETF。

為了提供脫胎換骨的日股投資機會，復華投信表示，復華日本龍頭（00949）追蹤指數結合巴菲特的護城河優勢投資概念，將是掌握日本龍頭好股首選，預計6月12日起開募。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚分析，追蹤大盤的日股市值型ETF，雖然覆蓋度較高，但長期報酬率較不突出。00949成分股鎖定具全球領導地位的日本龍頭企業，這些公司建立起難以撼動的護城河優勢，除了市占率營收表現優異，抗風險能力也比較佳，並吸引資金青睞進而帶動追蹤指數表現。

劉昌祚表示，00949成分股進一步從市值、流動性、基本面及計算權重層層篩選，並注重全球市場競爭力及海外營運表現，從東證2,000多檔精選30檔龍頭好股，涵蓋五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等熱門投資主題。