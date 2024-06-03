報酬風險比、帳上資本利得最高的00713 擬配1.5元創新高

6月ETF配息大戰接力上演，報酬風險比最佳、帳上資本利得最高的元大台灣高息低波（00713）今年第2季度配息金額在3日出爐，擬將於6月19日除息1.5元，創下改季配以來新高，以今日收盤價57.75元估算，單季配息殖利率為2.59%，年化配息殖利率10.38%。

根據元大投信第一階段公告00713的最新配息資訊，第2季每受益權單位擬配出1.5元，除息交易日為6月19日、實際配息金額將於6月17日公告、領息日在7月15日。

00713今年以来含息報酬率為13.2%，持續有創高表現。面對台股大盤挑戰新高，00713指數編製除了篩選高股息，亦會針對個股本益比進行評估，在低波動因子表現亮眼下，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出，在本波台股上攻過程中，00713成分股已將持股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工辣型等，持續創造抗震保護效果，6月並將進行半年一次的成分股調整，可望再次發揮低波動選股特色，持續適時調節相對高檔成分股並轉入低基期個股，持續為投資人打造高股息低波動投資組含。

依元大投信官網揭霧淨值組成，至5月31日00713最新淨值57.27元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達24.81元，是高股息ETF中第一名，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。並提醒，若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的，因其計算受淨值波動影響，應同步留意基金中長期波動度是否偏高，避免承受過度風險。

目前元大投信旗下三檔季配息台股 ETF：0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，同時買進不同月份除息的季配 ETF，能搭配成月配息組合，規劃現金流更為靈活。