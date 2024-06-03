台新兩檔月月配ETF開獎！00936配0.25元、00942B 配0.1元

台新投信旗下兩檔月月配ETF配息資訊出爐，台新永續高息中小（00936）及台新美A公司債20+（00942B）預計6月18日進行除息，其中，00936本次每受益權單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，以3日收盤價18.28元計算，單月配息率1.36%；00942B擬配0.1元，單月配息率為0.65%。

00936配息金額創高，且並無動用平準金配發，年化配息率挑戰16.41%。最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型ETF。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合（截至2024/4/30），與其他高股息ETF的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到30%，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

00936經理人黃鈺民表示，台股波段大漲，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，將有助於降低波動度，另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，中長期股價爆發力強。

至於00942B為成立以來首次配息，預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元，以今日收盤價15.36計算，單月配息率為0.65%，年化配息率挑戰7.81%。

00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。

00942B經理人黃鈺民表示，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。