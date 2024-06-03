00740B、00741B 改成月月配 增加基金運作彈性

富邦投信5月21日發布公告，該公司旗下富邦全球投等債(00740B)」及富邦全球非投等債(00741B)，為增加基金運作彈性，已於5月20日獲金管會核准，將基金收益分配來源納入收益平準金，並修改基金之收益分配頻率，由原每「季」分配調整為每「月」分配。

富邦投信指出，上述兩檔ETF首次啟用平準金機制與月配息評價日在7月底，除息日預計落在8月中旬，投資人最快將於9月收到第一筆月配息。至於是否將動用平準金，當實際配息率低於參考配息率，且有稀釋配息率之虞時，才會將收益平準金納入配息來源，故收益平準金並非是主要的配息來源，僅為配息來源的其中一個項目。

ETF加入收益平準金機制，避免基金配息受規模增加而稀釋，同時可排除配息受規模縮小而增加的不合理現象。富邦投信期待，透過收益平準金機制來合理化原有的配息水準，不受規模大小的稀釋（反稀釋）干擾，使配息回歸初衷。

富邦全球投等債(00740B)ETF經理人陳仲愷表示，國人投資商品最期待的訴求就是創造穩定現金流，看準此一商機，富邦投信這次亦將00740B、00741B將配息頻率由原季配息修訂為月配息，也是富邦投信旗下ETF首檔月配息商品，提供投資人更多元化產品的選擇，提升投資人的資金運用靈活度。

根據投信投顧公布的最新統計資料顯示，截至今年4月底，國內債券ETF規模達新台幣2.41兆元，受益人數更是突破172萬人，債券ETF市場顯然已成為投信業者兵家必爭之地。目前國內共有21檔債券ETF具有平準金機制，規模占總體債券ETF高達48%，無法確認這樣的占比是否起因於平準機制進而吸引投資人投入資金，然能夠確定的是，要在債券ETF市場佔有一席之地，平準金機制儼然已是必備。

本次富邦投信首波將旗下兼具攻守特性的兩檔優質固定收益商品—富邦全球投等債(00740B)及富邦全球非投等債(00741B)增添平準金機制，以滿足各族群投資人更多元的投資理財需求，讓長期支持富邦債券ETF產品的投資人，同樣擁有平準金機制利器，在這波債市甜蜜點位戰力不缺席，方便投資人金流控管，預計富邦投信兩檔債券ETF納入平準金機制後產品競爭力大幅增強，將成為這波債市投資熱潮投資人心中不可或缺的即戰力。

陳仲愷表示，過去由疫情吹起的通膨海嘯席捲全球，各國央行仍在努力祭出各種貨幣政策以壓制棘手的通膨問題，全球投資人尤其關注美國聯準會動向，自2022年3月開始美國聯準會啟動升息循環，時至今日已升息11次共19碼，美國十年期公債殖利率當前處在4.5%左右水準，攀升至歷史相對高位，故債券在過去這段時間已成為投資人風靡的重要資產之一。

陳仲愷進一步指出，債券型ETF這類產品，相當適合即將退休人士做退休理財規劃。目前隨著聯準會升息至高位，債券價格跌至20年新低，相對的債券殖利率也來到甜蜜點，是鎖定高殖利率的良機。