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00918本次配息竟然比00919還要多！ 專家：0.8元創新高…年化配息率12.76％

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

6月配息竟然能夠比00919還要高？

00918大華優利高填息30，配息0.8元創新高，年化配息率12.76%！

2024年05月31日，大華銀投信官網公告，00918大華優利高填息30，2024年度第二季配息，預計配發現金股利0.8元再創新高，利用公告當天的收盤價格25.08元計算，單季配息率3.19%，年化配息率12.76%。

00918特殊選股邏輯盡量避免左手換右手，不只要高股利率，還要高填息比率，00918大華優利高填息30，究竟有什麼特別之處？觀察選股邏輯，採樣母體：上市上櫃市值前150大，依照（近4季每股盈餘總和×過去3年現金股利平均發放率）遞減排序，前33%股票為合格股票，檢視合格股票最近15次除息資料，依完成填息的次數比率遞減排序，選取前30檔成分股，高股利率x填息，打造出超越00919配息的黑馬高股息。

00918本次配息資訊如下：

配息金額：0.8元

最後買進日：2024年06月18日

除息日：2024年06月19日

配息日：2024年07月15日

00918基金淨值組成如下(2024/05/31)：

面額：15元

收益平準金：0.71元

資本損益平準金：9.19元

基金淨值(元)[A+B+C]：24.90元

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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