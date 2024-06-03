有「黃仁勳明牌ETF」？00935持有10檔…權重高達近7成！ 電腦展後報酬皆勝過大盤

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。 （中通社資料照片）
台股示意圖。 （中通社資料照片）

野村臺灣新科技50（00935）作為台灣首檔以多元創新科技題材為主的台股ETF，持股中亦有多檔受惠AI題材之標的，根據黃董公布的AI大聯盟台股清單中，00935一共有10檔，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電子（2308）、聯華電子（2303）、日月光（3711）、英業達（2356）、光寶科（2301）、京元電（2449）、欣興電子（3037）、緯創（3231），合計共持有69%，00935從去年11月成立以來，累積報酬近40%，受惠AI長線大趨勢，後市不容小覷。

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展望未來，00935野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君分析表示，台北國際電腦展期間，預計將有更多包括AI、半導體應用等創新技術將會公布。從過往經驗來看，COMPUTEX之後創新科技標的通常有不俗表現，以投資創新科技標的為主的臺灣創新科技50指數為例，過去7次（排除2020年因疫情停辦）COMPUTEX結束後3個月、6個月及1年，該指數平均上漲6.22%、9.29%、12.63%，勝過大盤的4.02%、4.76%、8.10%，以及電子類指數的5.49%、6.39%、10.04%。

觀察00935追蹤指數「臺灣創新科技50 指數」成分股近三年表現平均上漲52.82%，更是遠高於台灣加權指數的16.11%及台灣電子股指數22.92%，充分展現創新科技趨勢來臨時，具備創新能力的科技企業股價長期會有更好的表現，值得投資人進場買進並長期持有，投資人若想參與創新科技行情，不妨多加留意以創新科技為訴求的00935 ETF。

資料來源：台灣指數公司，資料日期：2017/1/1~2023/12/31。
資料來源：台灣指數公司，資料日期：2017/1/1~2023/12/31。

00935野村臺灣新科技50 2330台積電 2454聯發科 AI 光寶科 日月光 黃仁勳

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