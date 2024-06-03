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00878確定「三進三出」、00922成分股調整完畢！ 聯詠、中華電、正新被選進

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

依據MSCI指數公司資訊，「國民高股息ETF」─國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整，成分股新增

聯詠(3034)、中華電(2412)、正新(2105)3檔；

同步刪除：

南亞(1303)、聯強(2347)、華碩(2357)3檔，並於6/3開盤前正式生效。

國泰投信表示，聯詠、中華電、正新，皆因為股利分數、ESG評級達標而納入；聯強、華碩則因ESG指標變動，南亞因股利分數排序下降而刪除。

法人分析，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」本次調整，維持其向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，亦有利00878保持低費用率。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

此外MSCI另一旗艦台股市值型指數─「MSCI台灣領袖50精選指數」也同時生效最新成分股，共計新增：

中鋼(2002)、英業達(2356)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、世芯-KY(3661)、大聯大(3702)、遠傳(4904)等7檔

刪除：

華新(1605)、微星(2377)、華南金(2880)、永豐金(2890)、創意(3443)、旭隼(6409)、矽力-KY(6415)，主因市值排序變化而新增或刪除。

目前追蹤該指數，台灣最新的市值型ETF標的─國泰台灣領袖50 ETF（00922）也同步完成成分股調整。MSCI台灣領袖50精選指數的主要理念，是協助投資人在佈局權值股的同時，也能補捉在低碳轉型進程上較為領先的企業，而在轉型概念持續普及下，相關企業在台股多頭行情中表現尤為亮眼。

此外，另一則國際重大金融訊息，美股四大指數之一的「美國費城半導體指數」，近期也迎來最新變革。根據Nasdaq指數公司資料，美國費城半導體指數調整成分股權重上限，由原本前三大持股上限8%進一步上調，改為第一大持股上限12%、第二大持股上限10%、第3大持股上限8%，以及其他持股權重上限4%，並已於今年4/22生效，目前指數前三大成分股依序為輝達、博通與超微。

法人分析，此調整讓費半指數更「全面迎向AI」，有利為指數成長動能再添加速器，以目前半導體產業生態觀察，AI浪潮指標股「輝達」在費半中的權重獲進一步提升，費半指數也迎來「輝黃時代」，在輝達開出亮眼財報助攻下，近期指數頻創新高，有望延續動能。

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