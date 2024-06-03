00919殖利率10%以上…但25塊好貴？ 存股哥：若股價50依然毫不考慮地買進

大概12年前開始的金融股存股潮，5%-6%的年化殖利率就已經是相當不錯了，6%以上那就會被認為是高殖利率的金融股，所以過往我也把6%對應的股價當成便宜價，以這個標準來看，你就知道00919的高殖利率有多麼不講武德。

目前每季殖利率都有2.5%以上，年化殖利率高達10%甚至更多，而且股價又會漲，讓你有股息也有價差，看你要存股領息或是賣掉賺價差都可以。

也是因為市場環境所致，這幾年各投信也陸陸續續推出盡可能符合市場期望的ETF，無論是高股息或是市值型，當然這些ETF有好有壞，也因為這樣的良性競爭也才讓我們擁有更多的選擇。

如果你問00919現在是貴還是便宜，那我覺得不能光用股價去判斷它的價值，如果以一年可以給你10%以上的標的來看，你說它現在25塊多的價格很貴，那我認為真的說不過去。

我說假設，假設00919在20塊時只配出0.35好了，單季殖利率1.75%，年化大約7%，雖然也不算差但比起現在25塊11%就是差了一截，那你說25塊配11%的00919貴？還是20塊配7%的00919便宜？

又或者你會繼續問，但是現在股價已經很高了，也許會跌，這樣我不就套在高點了？那當時00919在20塊時也很多人這樣想呀，殊不知它漲到25以上，所以你怎麼知道未來它不會漲得更高呢？

回到開頭提到的殖利率，如果以6%便宜價來看，00919只要維持目前一季配0.7的話，那漲到50塊都還有5.6%，要知道過往的高股息ETF預估的年化殖利率也就6%-7%。

換句話說就算00919漲到50，只要維持目前的股息配發的金額，只要我想佈局的話我依然會毫不考慮地買進，因為我相信這個價格能為我帶來更多的價值。

如果你真的相信你手上的標的，那不斷投入資金、長期持有、股息再投入我想才是比較聰明的作法，而不是股價漲了反而變得要買不買，別人持續累計張數，結果你的想法是「這支標的怎麼一直漲，所以我不想買了」。

好不容易持有一支優質標的，結果因為它一直漲然後變得不敢買，這樣不是很奇怪的一件事嗎？

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