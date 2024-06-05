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退休風險資產006208比重反而拉高？ 專家：較好對抗通膨

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。 （中通社資料照片）
台股示意圖。 （中通社資料照片）

不是每個人都能在職涯中做好退休的準備，但要如何在已退休的狀態，以現有的資源重整退休理財的步調？

49歲意外登出職場的理財專欄作家「嫺人」分享，在金融業工作時，主要理財工具為基金與投資型保單：44% 風險性資產、56%低風險資產，但這樣的理財方式在退休後並不適合，譬如以前做基金時還會停利停扣，但是在多頭上漲時，很容易只賺到前面一小段。便在退休後轉為轉為長期投資，重新配置於股票60%，債券定存40%。

為何退休後風險資產比重反而上升？

嫻人在疫情前就把基金賣掉，轉持個股，但自己選股的盲點就是挑到很牛皮的個股：金融、食品，大跌時抗跌，但大漲的時候也抗漲，於是才在 2021 年開始用定期定額買指數型 ETF。事後來看，嫻人在退休後定期定額看似降低風險，但也降低獲利，應該是整筆投入後做好股六債四的配置，年底再平衡，此外的時間就不交易，不再像以前去做停利停損。近三年也陸續賣掉景氣循環股，將股票部位配置在 VT 與 006208，債券佈局中期與短期債券，讓組合更平衡。

考量到高通膨的環境，嫻人從自己的經驗分享，「再怎麼膽小，都還是要投入一些股票」。股票歷史報酬率為 8%~ 10%，成長性佳，是較好的抗通膨工具。海外債券雖然也有優於定存的利率，但由於近年美國升息，帳面未實現損益就不太好看。

「5步驟+4％法則」規劃退休財務

對許多上班族來說，退休的焦慮感會在 45 歲出現，而退休前後的理財規劃。嫻人分享可以先由「養成記帳習慣」開始，先知道自己退休後的開支，才方便估算退休費用，再按照「4% 法則」回推計算退休後可消費的比例。舉例來說，準備了一筆 1000 萬的退休金，以 4% 計算為 40 萬，這就是估算一年的消費金額。

根據準備時間與人生階段，也有不同的切入點，終極目標則是從從累積到能產出安全的退休現金流。

早期階段：40 歲以前，通常都在累積退休金的過程。重點是複利成長，不需在意短期波動，配息產生現金流也非此階段重點。

退休前 10 年：還不需切換到追求安全現金流的階段，如果能長期持有，可繼續以大盤 ETF 為主，以股票做最後衝刺。也可以配在高股息 ETF，但若薪水不錯再加上股息，就要留意在稅務上是否會造成負擔。

退休提領期：此階段重點為保本與安全現金流，另外由於現代人壽命較長，為了對抗通膨，股票部位不要低於 25%，不要過於集中於債券。

不過，每年 4% 的數字可以用 ETF 來補足嗎？

嫻人以歷時最長的 0050與 0056 分析，確實比起 0050 約 3%~4% 的殖利率， 0056 的殖利率更高。但報酬率的分別點則是「含息」與「不含息」，若沒有將配息重新投入 ETF 部位，而是作為現金流花用，那 0056 的年化報酬率就剩下 2.4%，勉強能打敗通膨，與含息報酬率差了 5.4%。反之 0050 就算不含息，還能有 5% 的成長速度。

如何準備退休後的大額開支？

主要有三種方式，分別是「保險轉嫁」、「額外估算大額意外支出消費」與「讓退休資金持續成長來緩衝」，但也有各自的課題。若平日生活吃緊，要再增加保險支出，或額外估算大額支出如父母、小孩與長照費用，在準備時也會有壓力。嫻人分析，以第三種讓資金成長來緩衝支出的方式，看到資金在退休後繼續增加，會更加安心。

本文獲「玩股網-財富狂犇」授權轉載，原文：被退休後才明白，要想抗通膨到老，退休理財資產成長比保本領息更重要

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