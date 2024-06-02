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00919配息不斷創高0.7元！ 專家「別太密集高價買進」：上季僅一個月價差高達3塊多
00919配 0.7元（2024年Q2）
06/24除息，07/15發錢。
Q1配0.66元，Q2配0.7元Q1、Q2合計配1.36元，乘以二估全年配2.72元。
以今（31號）日收盤價為25.74元，年殖利率約2.72 ÷ 25.74 ×100% ≒ 10.57%
短評
高股息ETF競爭激烈，00919配息不斷創新高，是領息投資者之福。不過須留意其2024年第一季除息價為25.17元，雖只花2天完成填息，但除息前幾日價格一度飆漲到最高27.01元，填息後價格也曾下探至23.67元，短短一個月，價格落差竟高達3.34元。
即便價格高點時殖利率依然不錯，但若密集在高價時買進也容易使自己均價套牢在26～27元間，成為典型的賺股利卻賠價差。
建議還是保持定期定額紀律，勿躁進！
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