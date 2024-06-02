僅有300股的00878還想借貸投資？ 小師傅「恐睡公園」：先學會存股市必要訓練

這幾天有一個粉絲問我，說他現在想要借一筆信貸來投資。他初步談到的利率大約是4%左右，信貸額度約100萬左右，然後再把這筆信貸拿去做質押。就是先信貸再質押，一般基本操作。聽完後我覺得沒有什麼問題，除了利率有點高就是了。但是後來在聽完他自述的一些情況後，我覺得應該先暫停這個計劃，等過一陣子再考慮開啟信貸。

他說自己前陣子被詐騙了近200萬，之前還有玩了線上博弈，也輸了不少錢，現在每個月都還在還這些債務。我認為這樣的人不適合馬上借貸投資，因為開槓桿風險來自於兩方面：

第一是你對工具的理解；第二是你對自身狀況的理解。

第二點對他來說才是最大的問題。

後面我問他現在股票市值有多少，他說只有300股的00878。聽到這裡，我直接叫他不要再想開信貸了。現在財力跟信用都沒有，要怎麼搞？如果他現在再借信貸，真的最後很有可能要去公園報到了。目前他真的乖乖存股都比馬上借信貸來得實在。

他聽了我的建議後，還是覺得很想借。他覺得還要慢慢存股，不馬上開信貸累積資產需要很長時間。確實，需要在沒有錢的階段向未來的自己先借錢，提早投資放大本金，但我認為以他目前的狀況，存股這對他來說是個必要的訓練。如果他連基本的儲蓄和存股能力都沒有，就想開啟槓桿加速器，槓桿對於他來說就是邪惡的工具了。

信貸不是毒蛇猛獸，早期大家都避談信貸，都覺得是沒錢才會去辦。對台灣人直接講借錢投資，沒打死你就不錯了，怎麼還會同意呢？但是我覺得要翻轉這個觀念，只要是申辦之後你不是花掉而是買進資產並善用，就是協助你的工具。

信貸如果來投資，建議只買優質的ETF來套利，其他股票都不要買，然後每年股息再投入。但是就是有很多新手常常開始有帳面上有了獲利之後就會想賣出，然後再找其他標的，有些竟然還開始玩當沖。我聽了也只能心中苦笑，當然到最後很多都是賠錢和套牢收場。

現實社會有不少財務窘迫而自怨自艾的人

很多人連基本的控制消費和儲蓄都做不到

還會嫌棄建立被動收入是一個漫長的過程

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