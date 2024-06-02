Fed動向、美國大選 牽動ETF市場

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

迎接下半年，綜合五大ETF發行商看法，後續有兩大關鍵會影響到市場走向，第一，聯準會（Fed）官員對未來升降息路徑的表態，6月FOMC會議公布的點陣圖將會左右今年下半年全球金融市場表現；第二，美國11月總統大選，將會牽動全球市場走勢。

針對股市操作策略，富邦投信指出，台股多頭行情確立，短期回檔均是不錯買點，建議投資人短線可以沿月線操作，中長期可以季線逢低買進。

國泰投信指出，回顧美國過往選舉年度，標普500指數與那斯達克指數年化報酬中位數達12~15%，後續上漲空間仍可期，AI發展大趨勢應會長達五到20年，建議回檔修正時，布局如半導體、AI供應鏈等長線業績確定性高的公司。

債市部分，富邦投信建議關注美通膨與就業市場數據，因牽動美國貨幣政策走向，投資人可趁10年期美債殖利率因短線利空消息彈升至4.5%以上時擇機入市。

中國信託投信指出，儘管市場對降息步調存在雜音，但仍多認為利率水準將於年內走低，短線可能波動，投資人必須保持耐心，可逢低加碼存續期間較長、信用評等較高的債券。

富邦投信 美國

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