ETF淘金 投信看好三族群

今年來股市多頭行情持續上演，以科技股為主的股市如費城半導體、台灣加權、日經225指數等表現亮麗，連帶在台股掛牌的ETF漲多於跌。綜合ETF前五大發行商對第3季行情看法，建議投資人布局台股高息、海外科技股、投資等級債三大類ETF，以迎戰下半年。

元大、國泰、富邦、群益、中信等投信業者對下半年海外市場看法不同於第2季時觀點，在國外股市部分，在第2季看好日本股市的業者較多，第3季以看好美國市場為主；債券市場方面，第2季看多長天期美債的業者較多，第3季以看好長天期投資等級債為多數，主因下半年即將迎來美國總統大選、遞延降息時程及壓縮的降息空間。

整體而言，富邦投信建議投資人可效法對沖基金的資產配置，債券40%、股票60%，降低整體投資組合波動度。

債券方面，投信業者建議布局40%的資金，類型建議以投資等級債為主，像是中信優息投資級債、群益ESG投等債20+、富邦全球投等債；此外，長天期美債國泰20年美債、元大美債20年也值得關注。

股票方面，業者建議海外股票、台股各放30%資金，海外股票以美股、科技類ETF受較多推薦，包含國泰費城半導體、富邦未來車、中信上游半導體，大盤型的元大S&P 500、生技股的群益那斯達克生技也可留意。

台股方面，延續第2季看法，多數業者持續看好台股高息ETF，推薦國泰永續高股息、群益台灣精選高息、中信成長高股息，科技類可建議富邦台灣半導體、市值型則可關注元大台灣50。

國泰投信指出，高利率環境下，美國經濟動能已受限制，且PCE物價指數同步下修，增添市場對聯準會降息期待。且近期企業財報表現佳，帶動台、美股市表現，預期下半年仍是「股債雙多」行情。

在台股部分，元大投信指出，受基本面回溫帶動，台灣第1季GDP年成長6.56%，主計總處並上修全年GDP預測至3.94%，AI概念股在輝達財報確認AI應用需求強勁下領漲，資金集中重點權值股，台灣50指數可望改寫發布以來報酬率領先大盤最大年度。在多頭行情下，投資人可評估適度增加市值型ETF持有比重。

債市部分，群益投信指出，聯準會降息時間點雖遞延，但利率進一步大幅攀升空間有限，年內降息可能性仍高，債市投資仍有契機。