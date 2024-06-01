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別以為股市只會大漲永遠不會下跌！ 小師傅用「1%紀律」：00878從5百張又加碼了20張

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

最近收到很多網友的反饋，我的「一%紀律」方法非常好用。他們表示，現在不需要再考慮股價是高點還是低點，只要設定好下跌一%的訊號，一旦觸發就立刻買進，不需多加考慮。「一%紀律」就是這麼簡單、好用、讓人放心。

這陣子00878我也持續按照紀律從500張增加到520張。不管最近股價是22塊還是23塊，我都不嫌貴。只要它敢跌，我就敢買，我就怕它不跌。它越跌我越愛，這就是我與00878的浪漫。

那麼，如何使用「一%紀律」執行買進呢？簡單說明如下：

1.當今日股價下跌一%，你就可以買進一張。

2.如果下跌兩%，你再買進一張（總共兩張）。

3.依此類推，跌幾%，總共就買幾張。

至於資金分配：

-根據你的總資金和分攤次數來決定每次買進的單位。

-如果想分攤10次，每次買進的單位就大一點（例如10張）。

-如果想分攤30次，每次買進的單位就小一點（例如1張）。

那如果沒有碰到一%的買進訊號怎麼辦呢？這時候你該做的事情就是好好賺錢存銀彈，等待下次的機會到來。千萬不要一看到大盤持續大漲好幾天，就以為一切都是這麼美好，認為股市絕對不會下跌，於是忍不住在這期間把準備好的加碼銀彈給用掉。這樣可能會在真正下跌時，資金已經所剩不多，錯失真正加碼的好時機。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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