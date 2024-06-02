台股高息ETF規模大躍進 突破1.3兆元

台股高息ETF近年不論檔數、規模、投資人數、交易量等均呈現跳躍式成長，且幾乎成為每家業者搶攻ETF市場大餅的標配，甚至多家業者旗下都不只一檔高股息類商品。高股息ETF盛況空前有其獨特的市場優勢、結構轉變等因素，在市場持續火熱下，背後的龐大資金壯大並活絡台灣資本市場，亦引發市場高度關注。

大型投信業者指出，台灣偏好配息型產品，且人口老化的結構轉變，更是觸發高股息需求，台灣65歲以上人口占比預估今年將突破19%，在高齡化的同時，凸顯退休理財需求龐大，加上台灣當前仍處於低利率環境下，而台股重回主場優勢，高殖利率重獲投資人青睞，引爆台股高息ETF規模大躍進。

根據投信投顧公會、CMoney資料， 5月一共有三檔高息產品掛牌上市，包含兆豐電子高息等權（00943）、群益科技高息成長、野村趨勢動能高息，推升台股高股息ETF檔數來到22檔，再創新猷 。

圖／經濟日報提供

回顧高股息的發家史，2007年台灣第一檔高股息─元大高股息發行，奠定高股息盛世的基石，長達十年時間都只有一檔高股息商品；雖然自2017年起陸續有相關商品發行，但並未在市場中激起過多的浪花。

2020年才出現轉折。國泰永續高股息以首檔季配台股高息之姿強勢來襲，成為大黑馬，並且成功在大者恆大的局面下殺出一條血路，帶動季季配成為新主流，高股息檔數增加至六檔。

2021年在元大高股息順利站上千億元，年底富邦特選高股息30也以150億元成立，創當時的最佳IPO紀錄，成分股大風吹往往掀起市場話題。

2022年國泰永續高股息也緊追其後突破千億元，同年以訴求年化10%配息率的群益台灣精選高息發行，高股息ETF檔數來到雙位數的11檔。

2023年復華台灣科技優息發行，是首檔月月配的台股高息ETF、也是首檔純科技的高息ETF，掛牌150天即突破千億元，創下史上最快紀錄，亦帶動後續發行的新高股息ETF紛紛轉向月配型；同年，元大高股息和國泰永續高股息規模跨越2,000億元，高股息ETF檔數增至17檔。

2024年高股息ETF大戰更加白熱化。統一台灣高息動能一舉以531億元的募集金額，改寫新紀錄；隨後元大台灣價值高息更是以1,751億元的募集金額再度寫下台灣資產管理業界的新篇章，僅僅一檔ETF規模已經相當於一家中小型投信業者的總資產管理規模、相當於三分之一的國安基金。同時，既有的ETF也不斷增胖中，群益台灣精選高息今年接連跨過1,000億元、2,000億元關卡，吸金力十足。

從整體台股高息ETF規模觀察，2017年突破百億元、2021年突破千億元、2022年抵達3,662億元、2023年底至8,560億元、2024年跨越兆元，截至4月底來到1.3兆元；至於投資人數部分，2021年吸引逾百萬人、2022年翻倍至219萬人、2023年底來到398萬人，今年再度突破400萬、500萬、600萬人關卡，4月底來到599萬人，5月24日達611萬人 ，可以發現近年來不論規模、投資人數均呈現指數式成長，不斷寫下新高紀錄。

展望後市，綜合ETF主要發行商看法，並不認為高息ETF市場已達飽和，因長期的資金仍會持續流入；但短線上確實受到台股高檔震盪格局、新ETF掛牌後表現、今年ETF配息率和ETF換股潮等等所帶來的影響，預期短期內資金動能放緩，已經可以看到近期市場募集金額回歸過去常態化的情況。預料經過時間驗證、市場認可的ETF，將持續吸納資金。