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台股高息ETF規模突破 專家提醒：留意「吃豆腐」效應

經濟日報／ 記者高瑜君╱台北報導

台灣人台股高息ETF，規模占整體台股ETF總規模比例突破七成，引發熱烈議論。綜合投信、投顧業者及專家學者們看法，普遍認為目前應該並不至於引發過度的亂象，但提醒高股息引發吃豆腐效應（指主力先買進，等建倉再賣出，占散戶便宜）、高重疊度、助漲助跌、行銷話數、投資人理財教育、及背後的結構性問題仍值得關注。

中信金控（2891）首席經濟學家林建甫指出，以目前台股63兆元市值、上市櫃股票共計1,800家來看，目前台股ETF持有的股票市值占台股市值大約2.3%、交易量占台股不到1%，台股ETF投資對象大約是402家，看起來是不會有過度影響、且暫時無集中度過高的風險疑慮。

萬寶投顧董事長朱成志同樣指出，現今台股ETF規模占台股市值比重不到3%，另以成交金額來看，台股ETF成交金額雖然顯著成長，自2022年單月千億元，至2023年單月最高曾突破2,500億元，但占台股整體的成交金額比重仍僅3%左右，應不至於天下大亂。

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