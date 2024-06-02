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今年以來 台股高息ETF 兩檔績效勝大盤

經濟日報／ 記者高瑜君╱台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股高息ETF紅透半邊天，買台股高息ETF除了重視配息率的高低及其配息穩定度外，總績效表現更加值得投資人關注，尤其近年來隨著投資行為出現變化，配置導向崛起，愈來愈多投資人以存ETF領息作為長期的投資規劃，更是需要方方面面檢視標的，才能存的安心。

由於台股高息ETF多數成立時間並不算長，僅11檔掛牌時間滿一年、六檔掛牌滿三年，觀察近年績效表現，根據CMoney統計至5月7日，今年以來加權報酬指數上漲15.6%，平均17檔（不含今年新成立）含息績效僅11.4%，低於大盤；今年僅兩檔表現贏過大盤，分別是凱基優選高股息30的21.93%、富邦特選高股息30的16.47%，更有七檔今年僅個位數報酬，落後大盤許多。

今年報酬率暫居第一名的凱基優選高股息30也是2023年的績效王，當年度報酬率達61.01%，亦大幅領先11檔台股高息ETF平均值的41.87%，因主要持股搭上AI浪潮，，因此表現贏過加權報酬指數的31.48%。

就成立以來績效表現，元大高股息因成立時間最長，累計報酬自然也最高，達到271.22%；2017年成立的元大台灣高息低波則以178.46%排第二；2018年成立的復華富時高息低波達111.98%，排第三；凱基優選高股息30雖然2022年才入市，但已經累積95.67%衝上第四名。

ETF 績效 高股息

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