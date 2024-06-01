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00919、00918公告配息分別為0.7及0.8元！ 專家：很開心能領2X萬股息了

聯合新聞網／ 孫太
台股。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台股。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

我還記得我是一個「存股族」

昨天00919和00918的期前公告配息都出爐啦；相信許多人看了都很開心！孫太也是，因為這代表下個月孫太又可以領2X萬的股息了。

之後有人開始擔心：除息就是左手換右手，無法填息=沒用！下次無法配這麼高怎麼辦？殖利率不等於總報酬喔，其實你賺得沒比較多...很多替存股族擔心的話語又會開始出現=習慣啦！

孫太只是想要好好領息，有時資本利得只是碰巧剛好而已！煩惱太多的事情有時適時交給投信去煩惱也不錯，畢竟投信都有收取管理費用，不是嗎？

我還記得我是一個存股族！就是以領息為主要目標！任何投資工具都有其優缺點，因此不可以只看到投資的優勢就認為一定會得到這樣的報酬，而要去觀察自己適不適合這樣的投資方式！

ETF商品越來越多元，這代表的是市場的需求，市值型+債券型+高股息+主題型的商品越來越豐富，有時看得投資人也會眼花撩亂！因此孫太認為，找到適合你的投資方向，從那個方向和主題去尋找適合你自己的商品，列舉3~5個觀察標的仔細觀察，甚至試單（例如只買1張或零股），實際去感受波動和過程！畢竟有時紙上觀察和實際拿出資金投入，感受性會不太一樣！

最後，孫太恭喜3.6.9.12族群的投資人（看起來這次表現都很不錯），也祝福所有存股族，都能找到理想中的投資標的。

我還在等我的933B、937B、940（940好像6月底會公告第一次期前配息...

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 00940元大臺灣價值高息

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