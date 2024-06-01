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00919配息0.7元…殖利率高達9.5％！ 專家：你準備好要加碼了嗎？

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 （中通社資料照片）
台股示意圖。 （中通社資料照片）

群益投信今（31日）天公佈群益臺灣精選高息（00919）第二季的配息，這次擬於6/24配發0.7元，此消息一出又驚豔投資大眾啊！

00919過去四季總配息為0.54+0.54+0.55+0.66=2.29元，包含下次將配發的來算，最近四季則是0.54+0.55+0.66+0.7=2.45元，用今天收盤價25.74元來計算，殖利率達9.51％，可以說是嗨翻一堆持有者啊！

除了配息，群益投信也公佈00919最新的換股消息，總計惕除13檔個股，也增加13檔個股，分別是：

惕除：

1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦。

新增：

2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上。

這次的異動很清楚看見電子科技族群被踢掉的比較多，取而代之的則是金融與傳產，這或許跟科技股漲勢導致殖利率偏低，而金傳族群在價格與配息上較為合理有關係吧！總之...00919又再次讓網民磨刀霍霍想要加碼啦！那你呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 殖利率

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