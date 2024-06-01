00915將於6月19日除息 每受益權單位配發0.58元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基優選高股息30(00915)淨值績效表現(資料來源：投信投顧公會)
凱基優選高股息30(00915)淨值績效表現(資料來源：投信投顧公會)

凱基台灣優選高股息30 ETF基金（00915）6月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發0.58元，除息日訂於6月19日，參與除息最後買進日為6月18日，7月15日收益分配發放。

這次6月配息為凱基優選高股息30（00915）掛牌上市以來的第六次配息，預計每單位配發0.58元，總計00915成立以來配息金額累積來到2. 99元。

00915不僅累積配息金額持續增長，價格動能也相當突出。根據投信投顧公會統計至4月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲18.9%，近三個。

00915今年以來、近三個月、六個月、一年的淨值績效表現，在所有指數股票型-一般型ETF當中，排名都落在前4名，報酬率優於同業平均。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，00915的高總報酬特性也反映在填息能力上，翻開00915成立以來過去五次配息，皆有順利完成填息，展現出00915也兼具股價動能競爭力。

施政廷指出，00915得以在2024年以來台股的多頭氣焰中，繳出超越大盤的成績，主要歸功於追蹤指數的多因子設計，不僅止於以股息配發高低為主要選股條件，更重視持股品質、低波動等特性，因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機，推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

00915即將在6月底迎來定審與更換成分股，回顧前幾次定審換股，皆有令人眼睛為之一亮的淨值走勢表現，顯見考量獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動指標優先排序，最後再以市值加權、再依股息指標調整權重，藉由層層檢驗篩選，精選出獲利成長與配息能力兼顧的標的，有助於在高檔震盪的盤勢中追漲抗跌。

00915透過具競爭力的總報酬，為追求打造現金流藍圖投資人提供多一種選擇，投資人可趁除息前進場布局，卡位股息與潛在資本利得成長機會。

月配息 高股息

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