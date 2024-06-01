重量級商品配息大戰開打 高息ETF大換股 名單看過來

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
臺灣指數公司公告，四檔高息ETF成分股調整。 圖／聯合報系資料照片
臺灣指數公司公告，四檔高息ETF成分股調整。 圖／聯合報系資料照片

群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）等四檔台股高息ETF成分股調整名單出爐，合計規模為2,807億元，牽動台股高息ETF換股潮持續上演；而重量級高股息ETF 6月配息大戰昨（31）日開打，有望吸引新一波除息資金進場。

根據臺灣指數公司昨日公告，四檔高息ETF成分股調整，自昨日交易結束後生效（亦即自6月3日起生效）。此次調整中，以2,067億元規模排行高息第四大的群益台灣精選高息最具指標，在30檔成分股中，新增及刪除各13檔。

重量級高息ETF換股名單出爐
重量級高息ETF換股名單出爐

規模581億元為高股息第七大的統一台灣高息動能，40檔成分股中新增及刪除各18檔。

群益半導體收益（00927）30檔成分股中，新增及刪除各三檔，換股檔數比為10%。群益科技高息成長（00946）50檔成分股中，新增及刪除各18檔。

對比新增及刪除名單，其中，創見（2451）、長榮航、中華電、台灣大等多檔分別被兩檔高息ETF納入。頎邦一舉被四檔ETF刪除；瑞昱則被三檔剔除；鴻海、欣興、日月光投控等則被兩檔刪除。

6月配息大戰開跑。群益台灣精選高息每受益權單位擬配0.7元，單季配息殖利率為2.7%；兆豐龍頭等權重配0.58元、配息殖利率為3.04%；大華優利高填息30配0.8元，金額創新高，配息殖利率3.1%；凱基優選高股息30配0.58元，配息殖利率2.1%。

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