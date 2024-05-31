00919配0.7元破紀錄！ 存股哥為「失準致歉」：應該不會像上季再加碼吧？

抱歉抱歉股息預估失準，結果配得比我預估的0.68還高，本季配息0.7再次破紀錄，以目前股價25.74來看，年化殖利率達10.87%，至於會不會跟上季一樣再加碼？我猜應該不會了...吧？

目前我持有40張，均價24.24，帳面+$59,999（6.19%），本季領股息$28,000，如果加上00713、00929，領超過4萬應該沒問題，我猜00713配1塊錢，但希望再次失準。

從去年開始很多人都說00919沒辦法維持那麼高的配息，如果加上這一季的話，那00919也配了五季了，要是它真的配不出來，如果真的是水貨的話那早就露出馬腳了，但以目前股價跟配息來看，你不用懷疑，00919貨真價實。

前兩天有個老鐵問00919還能不能買，我回他365天無時無刻都能買，如果你一直觀望，那可能得到一種結果，就是越觀望股價越高，越觀望股息越配越多，除了自己都沒累積到張數，連股息也都沒領到。

如果你想盡可能提升勝率，還是那幾個要點，持續買進、長期持有、股息再投入，大道總是至簡，簡單的事重複做，才是來市場的致勝之道。

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