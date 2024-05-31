00919、00939、00927、00946四檔高息 ETF 換股名單出爐 群益證、正新等成新面孔

台股高息ETF換股潮持續上演中，根據臺灣指數公司31日公告，群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）、群益半導體收益（00927）等四檔台股高息ETF成分股異動，調整將自今日交易結束後生效（亦即自6月3日起生效），群益證（6005）、正新、東元等成為新面孔。

00919，每年5月及12月進行成分股審核，今年第一次調整在30檔成分股中新增及刪除各13檔，換股檔數比為43.3%。

00939，成分股審核每年一次，40檔成分股中新增及刪除各18檔，換股檔數比為45%。

00946，每年5月及11月進行成分股審核，50檔成分股中新增及刪除各18檔，換股檔數比為36%。

此次新增智易、精成科、聯陽、信錦、中環、長華*、貿聯-KY、京元電子、環球晶、群電、威強電、大聯大、台灣大、中華電、遠傳、天鈺、美律、亞翔；刪除鴻海、瑞昱、欣興、台勝科、日月光投控、臻鼎-KY、宜鼎、中光電、台半、崇越、瀚宇博、茂達、頎邦、盛群、矽格、台郡、樺漢、志超。

00927，每年5月及12月進行成分股審核，今年第一次調整在30檔成分股中新增及刪除各3檔，換股檔數比為10%。

此次新增創見、威剛、京鼎；刪除強茂、頎邦、合晶。