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00919、00939、00927、00946四檔高息 ETF 換股名單出爐 群益證、正新等成新面孔

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股高息ETF換股潮持續上演中，根據臺灣指數公司31日公告，群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）、群益半導體收益（00927）等四檔台股高息ETF成分股異動，調整將自今日交易結束後生效（亦即自6月3日起生效），群益證（6005）、正新、東元等成為新面孔。

00919，每年5月及12月進行成分股審核，今年第一次調整在30檔成分股中新增及刪除各13檔，換股檔數比為43.3%。

此次新增創見、國產、華固、長榮航、京城銀、國票金、聯陽、世界、永信建、聖暉*、群益證、長華*、至上；刪除東元、台肥、瑞昱、群光、京元電子、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎、日月光投控、頎邦。

00939，成分股審核每年一次，40檔成分股中新增及刪除各18檔，換股檔數比為45%。

此次新增統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上；刪除川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創、南電。

00946，每年5月及11月進行成分股審核，50檔成分股中新增及刪除各18檔，換股檔數比為36%。

此次新增智易、精成科、聯陽、信錦、中環、長華*、貿聯-KY、京元電子、環球晶、群電、威強電、大聯大、台灣大、中華電、遠傳、天鈺、美律、亞翔；刪除鴻海、瑞昱、欣興、台勝科、日月光投控、臻鼎-KY、宜鼎、中光電、台半、崇越、瀚宇博、茂達、頎邦、盛群、矽格、台郡、樺漢、志超。

00927，每年5月及12月進行成分股審核，今年第一次調整在30檔成分股中新增及刪除各3檔，換股檔數比為10%。

此次新增創見、威剛、京鼎；刪除強茂、頎邦、合晶。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00927群益台灣半導體收益ETF 00939統一台灣高息動能 00946群益科技高息成長 中光電 季配息 成分股 月配息 長榮航

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