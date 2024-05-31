再次創新高！00919擬配0.7元、單季配息率2.71%

6月ETF配息大戰上演！繼今年績效最強的台股高息ETF-凱基優選高股息30（00915）公告擬配0.58元，單季現金配息殖利率為2.17%後；根據群益投信第一階段公告，群益台灣精選高息（00919）將於6月24日除息0.7元，以31日收盤價25.74元估算，單季現金配息殖利率為2.71%，雙雙再度創下成立以來新高。

根據CMoney統計至31日，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數的00919近一周表現抗跌，上漲0.78%；至於今年來含息價格漲幅為18.67%，與加權指數的18.52%不相上下。

根據群益投信今日公告00919的最新配息資訊，第2季每受益權單位擬配出0.7元，除息日為6月24日，實際配息公告日在6月20日，參與除息最後買進日為6月21日，配息發放日為7月15日。

理財達人表示，00919第五次配息預估0.7元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以31日收盤價25.74元來計算，年化配息殖利率有機會突破10%，連續五季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄，統計共77.7萬投資人可望同步受惠。

市場法人表示，00919有收益平準金機制，自成立以來共配息四次，次次都完成填息，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.22元，收益平準金加上資本平準金占淨值的比例高達四成以上，若加上今年除權息旺季的息收，未來高息續航力更值得期待。這次00919每股配息0.7元，只要在28元以下買進，年化配息率都有10%，投資人可把握相關投資契機。