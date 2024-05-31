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績效最強的ETF配息出爐 00915擬配0.58元、配息率2.17%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

6月ETF配息大戰開跑！由今年績效最強的台股高息ETF-凱基優選高股息30（00915）鳴槍，根據凱基投信第一階段公告，00915將於6月19日除息0.58元，以31日收盤價26.64元估算，單季現金配息殖利率為2.17%。

根據CMoney統計至31日，今年以來加權指數上漲18.52%，00915含息價格漲幅為21.92%，表現贏過加權指數、並高居22檔高息ETF之冠。拉長時間至近一年來看，00915市價報酬率達63.84%，不但是高股息ETF最佳、還是53檔原型台股ETF的最強一檔。

根據凱基投信今日公告00915的最新配息資訊，第2季每受益權單位擬配出0.58元，除息交易日為6月19日、實際配息金額將於6月17日公告、領息日在7月15日。

00915自2022年8月9日成立，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，於每年3、6、9、12月除息，成立至今一共配息五次，平均一季配息金額為0.48元，最高一季配息金額為2024年第1季的0.72元、2023年第3季的0.7元；換算單季現金殖利率平均為2.2%，最高一季為3.2%。

00915凱基優選高股息30 ETF 季配息

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