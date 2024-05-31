00878僅花7天就填息…且股價還越來越高？ 專家估算：23元還是便宜價！
編按：原文發文時間為5月27日
126萬股民High爆！國泰台灣ESG永續高股息（00878）27日隨著台股上漲238點，股價開高走高，盤中最高衝到23.66元，順利完成填息，終場股價收23.54元，漲1.64%，成交量7.97萬張。
老牛前次跟大家分享，00878預計除息0.51元，結果7天內就填息了！
本次公布換股結果：
新增：聯詠、中華電、正新
刪除：華碩、聯強、南亞
老牛來跟大家分享看法...
00878在近五次除息後，均於10個交易日內就填息。最快3日、最慢8日，本次只花7天就填息！
重點是：股價越漲越高
這次換股「3新兵入伍／3老將退役」...但是我心中認為華碩跟聯強，以後會光榮回歸的，因為它們是老牛的私藏定存股啦！好像有機會耶。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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