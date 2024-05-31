00878僅花7天就填息…且股價還越來越高？ 專家估算：23元還是便宜價！

雖然單用長期存股的觀點來看，景氣循環股會影響公司營運甚至配息多寡，不會是我當作長期定存股的選項，但00919的選股邏輯是「瞄準」當年高配息的股票，其實有這層涵義在...

2024-05-31 07:47