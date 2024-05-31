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9檔債券 ETF 今年規模與受益人雙增 這檔人氣旺奪三冠王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來規模與受益人雙增，且日均量超過萬張的人氣債券ETF。（資料來源：CMoney、2024/05/30）
今年來規模與受益人雙增，且日均量超過萬張的人氣債券ETF。（資料來源：CMoney、2024/05/30）

看好今年內降息的可能性仍相對高的情況，吸引投資人透過債券ETF來布局卡位，統計今年來債券ETF規模增加近4,317億元，達近2.48兆元，受益人數大增約51.65萬人至近161.7萬人。

觀察今年來在規模與受益人數呈現雙增，且日均成交量超過萬張的9檔人氣債券ETF，投資標的清一色為長天期投資級公司債與長天期美債，尤以00937B人氣最旺，今年來規模增加近1,291億元，受益人增加近16.7萬人，且是唯一一檔日均量超過10萬張的債券ETF，奪下規模與受益人增加最多，與成交最為熱絡的三冠王。

今年來雖然通膨數據一度走升、聯準會官員偶放鷹調，使得市場對於聯準會首次降息的時間點向後遞延，但基於年內降息可能性仍相對高之下，仍不減投資人透過債券ETF來布局卡位的熱度。

財富管理專家表示，債券ETF除有助投資人藉此佈局掌握未來降息帶來的債市契機外，其交易便利，加上也具有配息機制，可滿足投資人建立穩健收益需求等特性，都使得債券ETF買氣自去年下半年起直線竄升，其中又以長天期債ETF最受青睞。

財富管理專家進一步指出，推測00937B格外受到市場青睞的原因，在於其有助滿足投資人最在意的主題趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。從投資標的來看，00937B布局永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，有助投資人打造穩健收益來源，也順勢搭上全球ESG投資大勢，且長天期債受惠於未來降息的程度也相對高。

此外，00937B採月配息，讓投資人資金運用更靈活，且上市以來配息金額穩定一致，讓投資人資金運用規劃上也相對不易受到影響。

ETF 債券ETF

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